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Україна відреагувала на абсурдний лист Медведчука до Трампа

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Україна відреагувала на абсурдний лист Медведчука до Трампа
Евакуація Трампа з місця скоєння замаху
фото з відкритих джерел

Медведчук у своєму листі до Трампа заявив про нібито «український слід» у замаху на американського політика

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко прокоментував лист колишнього українського нардепа від забороненої партії ОПЗЖ Віктора Медведчука до експрезидента США Дональда Трампа.

Так, Медведчук у своєму листі до Трампа заявив про нібито «український слід» у замаху на американського політика.

«Більш бездарну особистість важко було знайти, але Путіну вдалося», – відповів на це Коваленко.

Нагадаємо, що під час виступу експрезидента США Дональда Трампа у Пенсильванії пролунали звуки стрілянини. Політика негайно було евакуйовано з майданчика. Трамп перервав свою промову і залишив сцену з закривавленим вухом. Загинули один із глядачів і сам нападник. 

Інцидентом вже зайнялося Федеральне бюро розслідувань США.  Сам Трамп після замаху надіслав своїм прихильникам листа зі словами: «Це послання від Дональда Трампа. Я ніколи не здамся!».

Тим часом, колаборант із Сімферополя знайшов у замаху на Трампа «український слід». 

За повідомленням Bloomberg, стрілянина на передвиборчому мітингу в Пенсільванії миттєво перетворилася на частину «іконографії» Трампа. Імовірно, інцидент посилить його позиції на цьогорічних президентських виборах. 

Як повідомлялося, у передвиборних перегонах кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп лише на 2% випереджає свого опонента Джо Байдена. Чинний лідер країни максимально наблизився до свого головного суперника.

До слова, більшість американців вважають, що колишній президент США Дональд Трамп не поступиться, якщо програє президентські вибори у листопаді. Між тим, Європа почала готувати план на випадок перемоги Трампа на виборах у листопаді.

Адміністрація Сполучених Штатів застерігає президента Росії Путіна від втручання в американські вибори, у тому числі шляхом особистих заяв. Під час пресбрифінгу координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Путін має стояти осторонь виборів у США. Таким чином Кірбі відповів на прохання журналістів прокоментувати останні заяви лідера РФ, нібито йому вигідно, щоб Джо Байден був переобраний на другий термін

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Теги: вибори путін Європа Дональд Трамп партії політика президент стрілянина

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