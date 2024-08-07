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АРМА повідомила, скільки грошей втратила Україна через зупинку Сахалінського родовища

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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АРМА повідомила, скільки грошей втратила Україна через зупинку Сахалінського родовища
У грудні 2023 році «Укрнафтобуріння» припинило видобування газу на Сахалінському газовому родовищі через рішення суду
фото з відкритих джерел

АРМА звернулася до правоохоронних органів із вимогою відкрити кримінальне провадження щодо зупинки видобутку газу на Сахалінському родовищі

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами оцінило збитки України від восьмимісячної зупинки Сахалінського газового родовища, яке виявилось безпричинним, у 3 млрд грн. Про це повідомила пресслужба АРМА.

У квітні 2023 року Печерський районний суд Києва заарештував акції «Укрнафтобуріння», яке розробляє родовище, та передав їх агентству. Після цього управителем «Укрнафтобуріння» обрали «Укрнафту», фактично націоналізовану раніше.

У грудні 2023 році «Укрнафтобуріння» припинило видобування газу на Сахалінському газовому родовищі через рішення суду про анулювання ліцензії, ініційоване Державною службою геології та надр. На початку серпня 2024 року той же суд визнав, що підстав для анулювання не було, і скасував своє рішення.

«Однак держава зазнала мільярдних втрат через припинення видобутку вуглеводнів. Відповідальні за цю шкоду національним інтересам мають понести відповідальність», – йдеться в заяві АРМА.

Агентство повідомило, що звернулося до правоохоронних органів із вимогою відкрити кримінальне провадження.

Як зазначає пресслужба, лише за договором управління з Агентством з розшуку та менеджменту активів до державного бюджету могло надійти ще мінімум 1 млрд грн, а також податки та інші місцеві збори. Загальна сума збитків може оцінюватися приблизно в 3 млрд грн.

Нагадаємо, Шостий апеляційний адміністративний суд дозволив компанії «Укрнафтобуріння», яка була відчужена в Ігоря Коломойського, відновити видобуток на Сахалінському родовищі.

Як повідомлялося, 1 грудня 2023 року видобуток був зупинений за рішенням суду. Як повідомлялося, через анулювання спецдозволу заарештованої компанії «Укрнафтобуріння» на користування надрами Сахалінського нафтогазоконденсатного родовища і зупинки видобутку на ньому держава втрачає майже 50 млн кубометрів газу на місяць.

До слова, «Укргазвидобування» встановило трирічний рекорд із видобутку газу. Завдяки введенню в експлуатацію з початку року 54 нових газових свердловин та збільшенню кількості сервісних операцій у серпні середньодобовий показник видобутку газу сягнув найвищого показника з червня 2020 року.

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Теги: газ АРМА Укрнафта гроші суд

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