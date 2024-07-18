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НАБУ опублікувало розмову «слуги» Задорожнього про відкат з коштів на ремонт водогону

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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НАБУ опублікувало розмову «слуги» Задорожнього про відкат з коштів на ремонт водогону
Задорожнього було виключено із партії «Слуга народу»
фото: з відкритих джерел

Нардеп Микола Задорожній підозрюється у хабарництві

Національне антикорупційне бюро опублікувало записи розмов народного депутата із фракції «Слуга народу» Миколи Задорожнього із сільським головою на Сумщині, де вони обговорюють відкат для нардепа та місцевих правоохоронців. Про це інформує пресслужба НАБУ. 

«Сільський голова: Значить, ми з вами перебалакали, що 11 і 4, так?

Нардеп: 10 і 4

Сільський голова: 10 і 4 відсотка, це ж ми берем від вартості проєкту?

Нардеп: угу

Сільський голова: 4 тоді, як ви кажете, то це міліції

Нардеп: Там дивись, якщо все ок, да, то потом

Сільський голова: А їх три служби

Нардеп: Це все там разом, все разом», – ідеться в розмові.

Нагадаємо, 15 липня стало відомо, що нардеп Микола Задорожній підозрюється у хабарництві.

Правоохоронці з'ясували, що парламентарій міг вимагати від голови сільської ради Сумської області хабара за те, щоб «безперешкодно» провести тендер щодо ремонту водопроводу в Охтирському районі Сумської області. Його відкат мав скласти 10% від загальної суми – 3,4 млн грн.

Того ж дня Задорожнього було виключено із партії «Слуга народу».

Читайте також: Справа про хабарництво: суд обрав запобіжний захід нардепу Задорожньому 
Теги: партія Слуга народу суд НАБУ

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