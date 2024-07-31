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Суд РФ виніс вирок телеведучій Мосійчук у справі про «приниження гідності росіян»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Суд РФ виніс вирок телеведучій Мосійчук у справі про «приниження гідності росіян»
Раніше Росія визнала Наталію Мосейчук «терористкою та екстремісткою»
фото з відкритих джерел

Кримінальну справу проти ведучої порушили через ефір у березні 2022 року

Басманний суд Москви засудив українську телеведучу Наталю Мосейчук до п'яти років колонії за статтею про розпалювання ненависті або ворожнечі та приниження гідності групи осіб за ознаками статі й національності. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зокрема, обвинувачення проти Мосейчук нібито ґрунтуються на свідченнях свідків, які переглянули відео, на якому українська телеведуча негативно відгукувалася про громадян РФ. Суд вважає, що своїми словами українська телеведуча «принижувала гідність росіян».

Кримінальну справу проти ведучої українського каналу «1+1» Наталії Мосейчук порушили через ефір у березні 2022 року, в якому, як зазначають російські журналісти, вона зробила висловлювання, яке «зневажало росіян і обґрунтовувало насильство проти них».

Йдеться, ймовірно, про відео, де Мосейчук звертається до дружин російських військових: «Мені здається, що ви повинні боятися. Повинні боятися, що рано чи пізно ви, дружини, станете вдовами, а ваші діти залишаться сиротами. Тому що помста українського народу знайде вас і на курортах Єгипту, і на курортах Туреччини, куди ви будете літати за гроші, зароблені на крові в Україні».

Нагадаємо, телеведучу Наталію Мосейчук внесли до переліку «терористів та екстремістів» Росфінмоніторингу.

До слова, Московський суд виніс вирок журналісту The Wall Street Journal Евану Гершковичу, якого звинувачували у «шпигунстві за підприємством російського ВПК».

Теги: телеведуча вирок суд росія

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