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Олігарх, який таємно постачав Росії український титан, отримав підозру

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Олігарх, який таємно постачав Росії український титан, отримав підозру
Наразі Шелкову та одному з топменеджерів комбінату повідомлено про підозру у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу
фото: з відкритих джерел

Шелков створив злочинну організовану групу

Підсанкційний російський олігарх, мільярдер Михайло Шелков, отримав підозру. Про це повідомляє пресслужба  Бюро економічної безпеки України.

Як зазначається, детективи встановили, що російський олігарх створив злочинну організовану групу, до складу якої увійшли колишній директор ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат», бенефіціар і директорка австрійської компанії. Наразі Шелкову та одному з топменеджерів комбінату повідомлено про підозру у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України. 

«Наразі Шелкову та одному з топменеджерів комбінату повідомлено про підозру у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України» , – заявили БЕБ.

Як працювала схема

Слідство встановило, що в 2020-2021 роках Шелков організував постачання титановмісних концентратів майже на 90 млн грн російським компаніям. Підприємства-отримувачі при цьому були причетні:

  • до виготовлення зброї потреб міністерства оборони Росії;
  • забезпечення потреб оборонно-промислового комплексу;
    створення стратегічних резервів країни-агресора для ведення війни проти України.

Постачання сировини велися таємно. Щоб приховати їх, підозрювані розробили особливу схему.

Так, «на папері» титановмісні концентрати нібито поставлялися в австрійську компанію. Про це свідчили укладені з нею контракти.

Фактично ж сировина відразу відвантажувалося на підприємства Росії. Вони, у свою чергу, платили за сировину на рахунки австрійської компанії, причому за ринковими цінами. А ця австрійська компанія платила українському постачальнику – вже за заниженими цінами.

Олігарх Шелков володів Демуринським гірничо-збагачувальним комбінатом (ГЗК) з 2012 року. Підприємство є одним із найбільших виробників титану у світі та входило до складу російської державної корпорації «Ростех» .
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Теги: суд олігархи підозра

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