«Чорних лісорубів» поменшає вже з 1 червня: у чому причина

Лісорубний квиток і сертифікат про походження деревини можна буде отримати онлайн

Електронний лісорубний квиток надаватиметься на кожну окрему ділянку, де планується заготівля, і буде містити інформацію про всі види рубок

Аби зменшити згубну дію так званих «чорних лісорубів», які незаконно вирубують ліси без усіляких на це дозволів, в Україні запустять електронний лісорубний квиток та сертифікат про походження деревини. Про це йдеться в повідомленні гендиректора ДП «Ліси України» Юрія Болоховця.

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«Уряд прийняв постанову про запуск електронного лісорубного квитка та сертифікату про походження деревини. Над цими змінами працювала наша команда Держлісагентства два роки», – зазначає Юрій Болоховець. Зміни набувають чинності вже з 1 червня.

Очільник держпідприємства вважає, що із запровадженням електронного лісорубного квитка будуть мінімізовані корупційні ризики, яких вистачало за часів існування паперового варіанту документа.

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Електронний квиток надаватиметься на кожну окрему ділянку, де планується заготівля, і буде містити інформацію про всі види рубок. Його дія поширюватиметься на всіх лісокористувачів. Зокрема ДП «Ліси України» також зобовʼязане використовувати цю послуг.

Електронні лісорубні квитки автоматично вноситимуться на карту сайту ДП «Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр» та в систему електронного обліку деревини, що дозволить створити єдину електронну базу даних. Як підкреслив Болоховець, і лісорубний квиток, і сертифікат про походження деревини можна буде отримати онлайн.