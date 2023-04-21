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Борець із лісовою мафією Тищенко відзвітував про вражаючі досягнення

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Борець із лісовою мафією Тищенко відзвітував про вражаючі досягнення
Депутат Тищенко одягнув себе та інших колег, котрі входять до ТСК, у спеціальну уніформу з логотипами
фото Михайла Ткача

ТСК під керівництвом Тищенка визнала: кримінал сильно поглинув лісову галузь

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих фактів неефективної діяльності у лісовій та екологічній галузях має намір продовжити свою роботу ще на шість місяців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на проміжний звіт ТСК, який підписав голова комісії, нардеп Микола Тищенко.

У документі сказано, що ТСК діє з 18 жовтня 2022 року. За цей час правоохоронці відкрили лише 20 кримінальних проваджень за фактами незаконної вирубки, перевезення, зберігання та збут лісу. Наразі оголошено підозри двом посадовцям державних підприємств Берегівського та Ясінянського лісових господарств.

При цьому резонансних справ, якими може похвалитися ТСК, немає. У звіті згадується державне підприємство «Ужгородське лісове господарство», якому закидається незаконна лісозаготівля. За 11 місяців 2022 року воно недоотримало близько 80 млн грн.

Також нардепи запідозрили у зловживаннях держпідприємство «Радомишльське лісомисливське господарство». Зокрема, воно реалізовувало на експорт лісоматеріали за ціною в три рази нижчою від ринкової; продавало вторинну продукцію переробки деревини за ціною нижчою в 20 разів від ринкової.

Окремо парламентська слідча комісія розкритикувала створення державного акціонерного товариства «Ліси України», яке підім’яло під себе державні та комунальні ліси. Цю ідею просунув Кабмін Дениса Шмигаля у вересні 2022 року.

«У разі проведення додаткової емісії акцій державного акціонерного товариства в державній власності повинен залишатися пакет акцій (часток) такого державного акціонерного товариства у розмірі не менш 75% акцій. Тобто 25% акцій з часом може відійти у власність приватних осіб (25% усіх лісових ресурсів в Україні)», – припустила тимчасова слідча комісія.

У звіті ТСК Верховної Ради наголошено: ризик діяльності організованих злочинних угруповань

у сфері лісового господарства оцінюється на рівні 55%

(для перегляду – натисніть на документ)

Крім цього, з’ясовано, що реорганізація та ліквідація державних підприємств в областях супроводжується різким скороченням кадрів. За період 2022 року було звільнено 3 тис. працівників сфери управління Держлісагентства. Для порівняння: протягом 2016-2021 років у лісовій галузі було звільнено 2 тис. працівників.

Загалом, у звіті ТСК Верховної Ради наголошено: ризик діяльності організованих злочинних угруповань у сфері лісового господарства оцінюється на рівні 55%. Крім цього, державні органи не контролюють кожну друга рубка під час лісозаготівлі.

Ще цікавий факт. Шість місяців роботи ТСК супроводжувалися скандалами з її очільником Миколою Тищенком. Як виявилося, він виїхав до Таїланду попри заборону політикам покидати Україну під час війни, ініційовану керівництвом країни.

Під час закордонного вояжу Тищенка було звільнено з посади заступника голови фракції «Слуга народу».

Також під час роботи комісії Тищенко одягнув себе та інших депутатів, котрі входять до цього органу, у спеціальну уніформу з логотипами на честь тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.

Раніше Микола Тищенко втрапив у черговий конфуз. Політик вирішив привітати з днем народження Джо Байдена. 20 листопада президенту США виповнилося 80 років. Однак Тищенко довго не морочився, щоб підібрати слова вітання для американського лідера, а просто скопіював його біографію з Вікіпедії.

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Теги: кримінал Верховна Рада Микола Тищенко ліс

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