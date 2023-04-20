Активісти звільняють ліс: вилучено 20 приватних ділянок із Біличанського лісу

Загальну вартість цих ділянок оцінюють у 104 млн грн

У квітні з кадастрової карти зникли 20 приватних ділянок загальною площею 2,6 га. Про це Руху «Чесно» стало відомо з листа Держгеокадастру до Бучанської окружної прокуратури.

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Прокурори на виконання рішень судів звернулися до Держгеокадастру ще в лютому. Загальну вартість цих ділянок оцінюють у 104 млн грн.

«Цьому дерибану вже 15 років. Прокуратура відсуджує з приватної власності 501 ділянку, яку ще 2008 року роздали депутати Коцюбинського. Щодо цих 20 ділянок, то ще в лютому ми зустрічалися з експрокурором Бучі Русланом Кравченком, який нещодавно очолив КОВА, прокурорами Сінякевич (Таможньою) та Годлевською-Коноваловою, які ведуть справи по лісу і разом із Мінекології, зокрема заступником міністра Краснолуцьким, нам вдається рік за роком звільняти територію лісу від приватної власності. Щодо захисту меж нацпарку, то активну позицію займали саме Кравченко і Краснолуцький», – наголошує захисниця Біличанського лісу Ірина Федорів.

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Раніше на світло-зеленому тлі кадастрової карти були суцільні ділянки – тепер їх все менше. Червоним відмічені ті ділянки, які вдалося прибрати з кадастрової карти весною 2023 року. Інші ділянки прокурори повертають і далі через суд.

Нагадаємо, 1 травня 2014 року був підписаний президентський указ про присвоєння Біличанському лісу найвищого природоохоронного статусу національного парку. У 2021 році межу нацпарку винесли в натурі й вона з’явилася на кадастровій карті. Через кілька місяців облрада затвердила нову схему Київщини, якою в односторонньому порядку включила в межі області частину Святошинського району міста Києва, на який розташований Біличанський ліс.

Наприкінці 2021 року профільний підкомітет ВРУ провів засідання і рекомендував облраді, Бучанській райраді та Коцюбинській раді переглянути свої рішення. Але «Слуги народу» на рівні облради не надали голосів через підконтрольних Дубінському депутатів. Київрада оскаржила рішення облради в суді, але ОАСК в останній день своєї роботи став на бік Коцюбинської селищної ради. Рішення не набрало законної сили, оскільки справа слухатиметься в апеляції.

У 2023 році народний депутат Олександр Горобець («Слуга народу»), подав у суд на активістку Ірину Федорів, яка гостро розкритикувала його діяльність у своєму блозі. Народний депутат на прохання селищного голови Коцюбинського Сергія Даніша («Слуга народу») витребовував у Мінекології та НПП документи, на підставі яких Біличанський ліс отримав найвищий природоохоронний статус нацпарку. Даніш у 2008 році отримав ділянку в лісі у приватну власність, акт права власності на яку був скасований у судовому порядку.

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Нагадаємо, що на території Національного природного парку «Голосіївський» з'являються численні нелегальні поховання, а місцева влада рекламує це місце як діюче кладовище. Активісти та захисники парку обурені.