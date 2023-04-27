Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Херсонщині росіяни знищують Олешківський ліс – Хлань  

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На Херсонщині росіяни знищують Олешківський ліс – Хлань  
фото ілюстративне

Везуть дерева в мелітопольському напрямку

На Херсонщині російські загарбники нищать Олешківський ліс і облаштовують там лінію оборони. Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

«Для облаштування своїх ліній оборони для окопів критого типу росіяни вирубують Олешківський ліс», – повідомив Хлань.

За його словами, везуть дерева в мелітопольському напрямку.

«Зрозуміло, що ніякі пристосування окупантам не допоможуть, але при всьому цьому – вони руйнують унікальні насадження і завдають екологічної шкоди регіону», – підкреслив депутат.

Нагадаємо, українські сили, що базуються на західному березі Дніпра, часто здійснюють рейди на східний берег біля міста Херсона, щоб спробувати витіснити російські війська.

Українські захисники зайняли позиції на лівому березі Дніпра у Херсонській області. Російські загарбники готуються до чергового «жесту доброї волі».

Читайте також:

Теги: депутат Сергій Хлань росіяни контрнаступ Херсонщина ліс

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Україні загинув російский депутат-окупант Верховної ради Хакасії від Комуністичної партії Дмитро Іванов
ЗСУ ліквідували російського депутата, який воював у складі ПВК «Вагнер» (фото)
25 квiтня, 23:35
США проводять величезну роботу щодо санкційного покарання Росії
Угорщина, Індія та Кіпр. США рубають російські фінансові щупальця по всьому світу
23 квiтня, 11:11
Росіяни вдарили по селу Зміївка Бериславської громади, шість поранених на Херсонщині: ситуація в регіонах
Росіяни вдарили по селу Зміївка Бериславської громади, шість поранених на Херсонщині: ситуація в регіонах
20 квiтня, 11:38
Ексватажок «ДНР» Гіркін високо оцінив успіхи майбутнього контрнаступу ЗСУ
«Контрнаступ ЗСУ буде вдалим». Терорист Гіркін неочікувано розхвалив Україну (відео)
13 квiтня, 16:05
Чиновник міськради і псевдоректори. СБУ оголосила підозру ще п'ятьом колаборантам на Херсонщині
Чиновник міськради і псевдоректори. СБУ оголосила підозру ще п'ятьом колаборантам на Херсонщині
12 квiтня, 21:24
Росіяни вдарили по Кураховому з «Ураганів»
Окупанти обстріляли Курахове на Донеччині: є поранені (фото)
10 квiтня, 12:47
Рятувальники ліквідували пожежу на місці прильотів снарядів
Масований обстріл Херсонщини: серед поранених є діти
8 квiтня, 08:16
Дитяча омбудсменка в РФ Марія Львова-Бєлова неодноразова зізнавалася, що допомагала вивозити українських дітей до Росії
Депортований в Росію підліток намагався повернутися в Україну, проте його затримали на кордоні
5 квiтня, 15:08
Високою залишається ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України
ЗСУ відбили 45 ворожих атак: Генштаб назвав епіцентр бойових дій
4 квiтня, 18:41

Події в Україні

На Херсонщині росіяни знищують Олешківський ліс – Хлань  
На Херсонщині росіяни знищують Олешківський ліс – Хлань  
Ексміністр Табачник отримав нову посаду в окупаційній «владі» Запоріжжя
Ексміністр Табачник отримав нову посаду в окупаційній «владі» Запоріжжя
Саміт НАТО у Вільнюсі: Столтенберг розповів про плани щодо України
Саміт НАТО у Вільнюсі: Столтенберг розповів про плани щодо України
Окупанти будують ешелонну оборону навколо Маріуполя
Окупанти будують ешелонну оборону навколо Маріуполя
Партизани ліквідували на Херсонщині російського пропагандиста
Партизани ліквідували на Херсонщині російського пропагандиста
«Незвичний удар. Була легка паніка». Кім розповів про нічний обстріл Миколаєва
«Незвичний удар. Була легка паніка». Кім розповів про нічний обстріл Миколаєва

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
83K
Розлучення Оксани Білозір. Суд озвучив причини
25K
Нацбанк змінив правила продажу валюти населенню: що потрібно знати
18K
Винищувачі для України: США зробили нову заяву
14K
Скільки коштуватиме мед у цьому році? Бджолярі дали однозначну відповідь
12K
Як відібрати Корецький монастир у Московської церкви: відповідь СБУ
12K
27 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Окупант поскаржився на дії командування та очікування наступу ЗСУ – перехоплення ГУР
Сьогодні, 06:51
ЗСУ знищили два важливих військових об’єкти окупантів – Генштаб
Сьогодні, 06:21
Україна цікавиться додатковими системами ППО Skynex, які вже має на озброєнні – Шмигаль
Сьогодні, 03:07
Ворог завдав ракетного удару по Миколаєву: є жертви
Сьогодні, 02:03
«Зараз є можливість дати нову енергію відносинам України та Китаю», – Зеленський
Сьогодні, 00:42
Українські військові показали збиття ворожого БПЛА зі стрілецької зброї (відео)
Вчора, 23:11

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту