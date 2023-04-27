На Херсонщині росіяни знищують Олешківський ліс – Хлань  

Везуть дерева в мелітопольському напрямку

На Херсонщині російські загарбники нищать Олешківський ліс і облаштовують там лінію оборони. Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

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«Для облаштування своїх ліній оборони для окопів критого типу росіяни вирубують Олешківський ліс», – повідомив Хлань.

За його словами, везуть дерева в мелітопольському напрямку.

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«Зрозуміло, що ніякі пристосування окупантам не допоможуть, але при всьому цьому – вони руйнують унікальні насадження і завдають екологічної шкоди регіону», – підкреслив депутат.

Нагадаємо, українські сили, що базуються на західному березі Дніпра, часто здійснюють рейди на східний берег біля міста Херсона, щоб спробувати витіснити російські війська.

Українські захисники зайняли позиції на лівому березі Дніпра у Херсонській області. Російські загарбники готуються до чергового «жесту доброї волі».