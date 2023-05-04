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Мешканці Київщини не зможуть відвідувати ліси: КМДА назвала причину

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Мешканці Київщини не зможуть відвідувати ліси: КМДА назвала причину
Фахівці закликають відмовитися від відвідувань зелених зон поза межами житлових масивів
фото: Київська міська державна адміністрація

Заборона пов’язана з надзвичайним рівнем пожежної небезпеки

На Київщині містянам заборонили відвідувати ліси через надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Крім того, там можуть залишатись вибухонебезпечні предмети. Про це повідомили в пресслужбі Київської міської державної адміністрації.

Як зазначається, з 5 по 7 травня в Києві та області очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. До того ж на період дії воєнного стану місцевим мешканцям заборонено відвідування лісів у Києві, а також в’їзд до них транспортних засобів та іншої техніки.

«Фахівці закликають відмовитися від відвідувань зелених зон поза межами житлових масивів, адже там можуть залишатись вибухонебезпечні предмети. Це несе великі ризики як для громадян, так і для вогнеборців у разі пожежі», – розповіли в КМДА.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко зустрівся у столичній мерії з мером Брюсселя Філіпом Клозом, державним секретарем Брюссельського столичного регіону Паскалем Сметом та делегацією бельгійської столиці, які прибули до Києва. Європейські партнери передали українській столиці від Брюссельського столичного регіону дві сучасних карети швидкої допомоги та медичне оснащення.

Крім того, у Києві почала тестуватися ізраїльська система оповіщення про ракетну загрозу. Після вдалих випробувань у столиці ця система може бути масштабована на всі великі міста України.

До слова, Київський заказник «Жуків острів», який є обʼєктом природно-заповідного фонду, всіяний сміттям. Місцевість з унікальною природою перетворилася на сміттєзвалище. Територія заповідника всіяна купами побутового сміття, мішками з відходами, пластиковими та скляними пляшками, бляшанками з-під пива, каністрами, пакетами, автомобільними шинами, шматками розбитих автомобілів та іншим сміттям.

Теги: ліс КМДА Київщина пожежна небезпека

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