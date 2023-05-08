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Які чужорідні види дерев заборонено висаджувати у лісах: Міндовкілля затвердило список

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Які чужорідні види дерев заборонено висаджувати у лісах: Міндовкілля затвердило список
Чужорідні види дерев здатні змінити або знищити цілі екосистеми
фото з відкритих джерел

До переліку увійшли 13 видів дерев, які тепер заборонено використовувати для створення та відновлення лісів та полезахисних смуг в Україні

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець своїм наказом затвердив перелік чужорідних видів дерев, заборонених у відтворенні лісів. Про це повідомляє пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

До переліку увійшли 13 видів: айлант найвищий, аралія маньчжурська, в'яз низький, гледичія колюча, горіх чорний, дуб червоний, каркас західний, клен ясенелистий, маслинка вузьколиста, павловнія (види та гібриди), робінія звичайна, черемха пізня, ясен пенсільванський.

Відтепер ці види заборонено використовувати для створення та відновлення лісів та полезахисних смуг в Україні. Водночас висаджені до набуття Переліком чинності дерева зі списку не будуть вирубуватися.

Чужорідні види дерев здатні змінити або знищити цілі екосистеми. Не маючи природних ворогів на нових територіях, інвазійні види швидко розмножуються, захоплюють простір та витісняють місцеві види із природних ландшафтів.

До 2021 року в Україні був відсутній всебічний підхід до розв'язання цього питання. За ініціативи Міндовкілля, були оновлені Правила відтворення лісів, ухвалена Державна стратегія управління лісами України до 2035 року та Стратегія біобезпеки та біологічного захисту, які, серед іншого, забороняють використання чужорідних видів дерев.

Перелік інвазійних видів розробила створена Міндовкіллям міжвідомча робоча група. До її складу увійшли представники Міндовкілля, спеціалісти Національної академії наук України, Національної академії аграрних наук, НУБіП України, Національного лісотехнічного університету України, Держлісагентства та провідні експерти природоохоронних організацій.

Нагадаємо, Міндовкілля вказало, скільком видам тварин загрожує вимирання через вторгнення Росії. Приблизно 600 видів тварин та 750 видів рослин і грибів опинилися на межі вимирання через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Раніше окупанти вбили червонокнижних тварин у заповіднику Асканія-Нова. Вони самі виставили в соцмережі фото, щоб похвалитися своїми «досягненнями». На кадрі військові злочинці держави-терориста з'явилися з убитими козулями. На тілі тварин були різні рани.

До слова, Міндовкілля підрахувало збитки, завдані війною. За попередніми підрахунками, загалом шкода довкіллю, завдана війною, складає уже понад 2 трлн грн. Через дії окупантів лише довкіллю Харківщини вже завдано шкоди на майже 346 млрд грн. Матеріальна шкода знищення природно-заповідного фонду, забруднення водних ресурсів та загибелі тварин – майже 4 млрд грн.

 

 

Теги: ліс Україна рослини

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