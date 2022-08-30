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Данілов назвав п'ять відмінностей між Україною та РФ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Данілов назвав п'ять відмінностей між Україною та РФ
Консолідація навколо українського національного спротиву зростає, а підтримка війни серед росіян падає
фото ілюстративне

«Українці виборюють життя і майбутнє, а росіяни воюють за унітаз»

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов пояснив п'ять відмінностей між Україною та Росією, які є найважливішими в ході боротьби за незалежність. Про це він написав у Twitter.

  1. Консолідація навколо українського національного спротиву зростає, а підтримка війни серед росіян падає.
  2. Сили оборони України інтенсивно беруть на озброєння сучасну західну техніку, а армія Росії знімає зі зберігання стару радянську.
  3. Мобілізаційний потенціал України постійно посилюється, а Росії – вичерпується. Загальна мобілізація для Кремля – шлях до внутрішньої дестабілізації.
  4. Українська армія невпинно нарощує якість, а Росія поступово втрачає перевагу в кількості.
  5. Українці виборюють життя і майбутнє, росіяни воюють за унітаз б/в і порцію «Боярышника».

Нагадаємо, триває 188-ма доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Ворог посилює угрупування військ на Донецькому напрямку. Продовжує переміщення частин 3-го армійського корпусу на тимчасово зайняті території Запорізької та Харківської областей. Тривають авіаційні та ракетні удари російських окупантів по цивільних об’єктах на території України. 

Теги: росія війна українці

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