Дев'ятирічна львів'янка назбирала гроші для ЗСУ, малюючи картини (фото)

Львів'янка назбирала 6 000 грн для потреб ЗСУ

Маленька львів'янка Соломійка Галан організувала благодійну лотерею для збору коштів ЗСУ. Дівчинка малювала картини та виставляла їх на аукціон. Таким чином назбирала 6 000 грн. Збирала саме на бронежилети, бо хоче, щоб кожен воїн повернувся додому живий і здоровий. Історію Соломії розповів Львівський оборонний кластер.

«Ідея у Соломійки виникла, бо усвідомлює, у який непростий час живемо – проганяємо ворога з нашої землі, і захотіла чимось допомогти тим, хто щодня мужньо захищає нас», – розповідає мама дівчинки Лілія Галан.

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«А оскільки дуже любить і вміє малювати, вирішила малювати картини і виставляти їх на благодійний аукціон та з підтримкою людей збирати кошти на бронежилет. Ми знали, що у Львові є ЛОК – Львівський оборонний кластер, що виготовляє бронежилети і безкоштовно передає їх захисникам України. Прочитали, що для виготовлення одного бронежилета потрібно понад 5 тисяч грн. Тож Соломійка вирішила зібрати бодай на один бронежилет», – додала Лілія Галан.

«Ми не могли відпустити юну зірочку з порожніми руками і підготували їй подаруночки. Кожен з команди ЛОК на прапорі написав побажання для Соломійки. Ми у захваті від вчинку цієї дівчинки і вже встигли полюбити її усією душею», – розповіла Маріанна Чугунова з Львівського оборонного кластеру.

«Ми теж ще досі під враженнями. Навіть уявити не могли, що так все гарно вийде і стільки хороших емоцій буде у всіх. Дякуємо безмежно за таку приємну зустріч», – написала згодом мама дівчинки.

Соломійка вірить, що бронежилет захистить військового і, можливо, навіть врятує життя.

Тим часом на Донеччині дівчина врятувала 10-річного брата під час обстрілу.

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