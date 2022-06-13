Дав наказ бомбардувати Рівненщину: командир РФ отримав підозру

Підозрюваного оголосять у розшук для його затримання

Командиру 23-го винищувального авіаційного Талліннського полку 303-ї змішаної авіаційної дивізії 11-ї армії ВПС і ППО Східного військового округу РФ заочно повідомлено про підозру у скоєнні злочинів в Україні. Він дав наказ про ракетні обстріли Рівненської області. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

«Підполковник російської армії у березні віддав злочинний наказ підпорядкованому підрозділу про нанесення бойовими літаками ракетних ударів по цивільних незахищених об’єктах на території Рівненської області», – йдеться в повідомленні.

Прокурори додають, що йдеться про нафтобази у м. Дубно та смт Клевань. «На виконання цих наказів пілоти бойових літаків РФ вилітали з аеродрому Барановичі (Білорусь) та без перетину повітряного простору України здійснювали ракетні обстріли цивільної інфраструктури Рівненської області», – додали в ОГПУ.

Це призвело до забруднення атмосфери, повітря та землі нафтопродуктами і продуктами їх згоряння, а також до повної зупинки роботи нафтобаз. Наразі встановлено, що екології завдано шкоди на понад 11 млн грн. повідомлено про підозру.

Як повідомлялося, генерал, який загнав десантників із Білорусі в Україну, отримав підозру.

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