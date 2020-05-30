ДБР почало розслідування смертельної ДТП у Харкові за участю патрульних



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Фото з місця ДТП Фото: ДБР

За кермом легковика Daewoo Lanos був працівник Шевченківського ВП ГУ Нацполіції в Харківській області

Слідчі ДБР почали розслідування обставин дорожньо-транспортної пригоди за участю працівників патрульної поліції, в результаті чого загинули дві особи. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Як зазначається, досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб за (частина 3 статті 286 Кримінального кодексу України).

За попередньою інформацією, процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Харківської області.

Нагадаємо, 30 травня вночі у Харкові сталася смертельна аварія за участю легкового автомобіля Daewoo Lanos та патрульного службового авто. За даними правоохоронців, за кермом легковика був працівник Шевченківського ВП ГУ Нацполіції в Харківській області, який не впорався з керуванням та спричинив ДТП. У результаті аварії загинули дві особи, а ще двох госпіталізували.

Як повідомлялося, у Польщі внаслідок ДТП загинув українець.