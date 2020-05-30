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    Події в Україні

    ДБР почало розслідування смертельної ДТП у Харкові за участю патрульних

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    <p>Фото з місця ДТП</p> - ДБР почало розслідування смертельної ДТП у Харкові за участю патрульних

    Фото з місця ДТП

    Фото: ДБР

    За кермом легковика Daewoo Lanos був працівник Шевченківського ВП ГУ Нацполіції в Харківській області

    Слідчі ДБР почали розслідування обставин дорожньо-транспортної пригоди за участю працівників патрульної поліції, в результаті чого загинули дві особи. Про це повідомляє пресслужба відомства. 

    Як зазначається, досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб за (частина 3 статті 286 Кримінального кодексу України).

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    ДБР почало розслідування смертельної ДТП у Харкові за участю патрульних
    ДБР почало розслідування смертельної ДТП у Харкові за участю патрульних
    ДБР почало розслідування смертельної ДТП у Харкові за участю патрульних
    ДБР почало розслідування смертельної ДТП у Харкові за участю патрульних
    ДБР почало розслідування смертельної ДТП у Харкові за участю патрульних
    Фото: ДБР

    За попередньою інформацією, процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Харківської області.

    Нагадаємо, 30 травня вночі у Харкові сталася смертельна аварія за участю легкового автомобіля Daewoo Lanos та патрульного службового авто. За даними правоохоронців, за кермом легковика був працівник Шевченківського ВП ГУ Нацполіції в Харківській області, який не впорався з керуванням та спричинив ДТП. У результаті аварії загинули дві особи, а ще двох госпіталізували. 

    Як повідомлялося, у Польщі внаслідок ДТП загинув українець.

    Харків ДТП розслідування
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