Чи втримається Аваков на посаді. «Слуги народу» обговорять питання відставки міністра



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Депутатська фракція політичної партії «Слуга народу» планує обговорити ймовірність відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова

Головним при оцінюванні ефективності керівництва МВС стане розслідуванні у справах щодо катування та зґвалтування жінки в Кагарлицькому відділенні поліції

Депутатська фракція політичної партії «Слуга народу» планує у понеділок, 1 червня, обговорити ймовірність відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Про це в ефірі телеканалу «Еспресо» поінформував голова Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, член фракції Денис Монастирський.

«Відверто, позиції ще не сформовано – ми на фракції ще не обговорювали, в нас засідання відбудеться у понеділок ввечері, якраз після засідання профільного комітету. Ми, звичайно, це будемо обговорювати», – сказав депутат.

При цьому він підкреслив, що головним при оцінюванні ефективності керівництва Міністерства внутрішніх справ стане з’ясування того, наскільки швидким було сприяння в розслідуванні у справах щодо побиття і зґвалтування жінки в Кагарлицькому відділенні поліції та стрілянини у Броварах.

«Я прихильник того, що в цих випадках треба і причини, які призвели до цих випадків, і реакції відповідних органів на цю ситуацію. Тобто чи були факти приховування доказів за цими справами, наскільки було сприяння і яким швидким було розслідування. Я думаю, що це буде ключовим в оцінці й ефективності, в тому числі керівництва Національної поліції та профільного міністерства», – уточнив Монастирський.

Як повідомлялося, представники фракції «Голос» на погоджувальній раді у понеділок, 1 червня, планують вимагати звіту міністра внутрішніх справ Арсена Авакова щодо злочинів, здійснених правоохоронцями, а також розпочнуть збір підписів за його відставку.

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