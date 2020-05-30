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    Події в Україні

    У Харкові поліцейський в’їхав в автомобіль: двоє загиблих, троє поранених

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    Аварія сталася на проспекті Московському 30 травня, близько 00:20 - У Харкові поліцейський в’їхав в автомобіль: двоє загиблих, троє поранених
    Аварія сталася на проспекті Московському 30 травня, близько 00:20

    22-річний водій – співробітник одного з відділів поліції, не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу

    У Харкові вночі 30 травня працівник поліції за кермом автомобіля Daewoo Lanos не впорався з керуванням та вилетів на зустрічну смугу, де зіштовхнувся зі службовим автомобілем «Toyota Prius». Про це йдеться на сайті Нацполіції Харьковської області.

    Зазначається, що у результаті аварії Daewoo Lanos загорівся, в результаті чого 22-річний водій – співробітник одного з відділів поліції, а також його пасажирка загинули на місці події.

    «Аварія сталася на проспекті Московському 30 травня, близько 00:20. Також у результаті зіткнення отримали травми поліцейські, які знаходились в салоні службового автомобіля. 35-річному водію та 26 і 23-річним пасажирам автомобіля Toyota Prius надана медична допомога на місці події», - йдеться у повідомленні.

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    У Харкові поліцейський в’їхав в автомобіль: двоє загиблих, троє поранених
    У Харкові поліцейський в’їхав в автомобіль: двоє загиблих, троє поранених
    У Харкові поліцейський в’їхав в автомобіль: двоє загиблих, троє поранених

    Вказано, що інформація про подію зареєстрована в Московському відділі поліції. Для вирішення питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань матеріали направлено до ДБР.

    Нагадаємо, на Полтавщині сталася смертельна ДТП за участі поліцейських.

    Харків Національна поліція України ДТП водій автомобіль аварія поліція
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