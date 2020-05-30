У Харкові поліцейський в’їхав в автомобіль: двоє загиблих, троє поранених



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Аварія сталася на проспекті Московському 30 травня, близько 00:20

22-річний водій – співробітник одного з відділів поліції, не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу

У Харкові вночі 30 травня працівник поліції за кермом автомобіля Daewoo Lanos не впорався з керуванням та вилетів на зустрічну смугу, де зіштовхнувся зі службовим автомобілем «Toyota Prius». Про це йдеться на сайті Нацполіції Харьковської області.

Зазначається, що у результаті аварії Daewoo Lanos загорівся, в результаті чого 22-річний водій – співробітник одного з відділів поліції, а також його пасажирка загинули на місці події.

«Аварія сталася на проспекті Московському 30 травня, близько 00:20. Також у результаті зіткнення отримали травми поліцейські, які знаходились в салоні службового автомобіля. 35-річному водію та 26 і 23-річним пасажирам автомобіля Toyota Prius надана медична допомога на місці події», - йдеться у повідомленні.

Вказано, що інформація про подію зареєстрована в Московському відділі поліції. Для вирішення питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань матеріали направлено до ДБР.

Нагадаємо, на Полтавщині сталася смертельна ДТП за участі поліцейських.