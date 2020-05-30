В Харкові чоловік, який чіплявся до дитини в під’їзді потрапив на камери спостереження



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Скріншот з відео Фото: Facebook / Харьков 1654

Невідомий придивлявся до дітей, що гуляли біля багатоповерхівок без нагляду батьків

Увечері в п’ятницю, 29 травня, в житловому кварталі міста Харкова невідомий чоловік, в якому запідозрили педофіла, придивлявся до дітей, що гуляли біля багатоповерхівок без нагляду батьків.

Про це повідомили на Faceook-сторінці «Харків 1654», опублікувавши фото невідомого, якого зафіксували камери спостереження.

«Вчора ввечері була спроба приставання до дитини в під’їзді нашого будинку», – сказано в повідомленні.

Судячи з фото, незнайомець, в якому підозрюють збоченця, був високого зросту, лисий і худорлявий. На ньому було коричневе взуття, шкіряна легка куртка темного кольору, сині джинси, в руках – барсетка темного кольору.

«Ошивався біля багатоповерхівок в окрузі, стежив за дітьми», – уточнив автор поста.

Нагадаємо, в Києві педофіл в маршрутці чіплявся до дівчинки.

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