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    Кримінал

    В Харкові чоловік, який чіплявся до дитини в під’їзді потрапив на камери спостереження

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    Скріншот з відео - В Харкові чоловік, який чіплявся до дитини в під’їзді потрапив на камери спостереження
    Скріншот з відео
    Фото: Facebook / Харьков 1654

    Невідомий придивлявся до дітей, що гуляли біля багатоповерхівок без нагляду батьків

    Увечері в п’ятницю, 29 травня, в житловому кварталі міста Харкова невідомий чоловік, в якому запідозрили педофіла, придивлявся до дітей, що гуляли біля багатоповерхівок без нагляду батьків.

    Про це повідомили на Faceook-сторінці «Харків 1654», опублікувавши фото невідомого, якого зафіксували камери спостереження.

    «Вчора ввечері була спроба приставання до дитини в під’їзді нашого будинку», сказано в повідомленні.

    Судячи з фото, незнайомець, в якому підозрюють збоченця, був високого зросту, лисий і худорлявий. На ньому було коричневе взуття, шкіряна легка куртка темного кольору, сині джинси, в руках – барсетка темного кольору.

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    «Ошивався біля багатоповерхівок в окрузі, стежив за дітьми», – уточнив автор поста.

    Нагадаємо, в Києві педофіл в маршрутці чіплявся до дівчинки.

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