У Польщі внаслідок ДТП загинув українець



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Після проведення слідчих заходів на місці аварії тіло померлого було доправлено до закладу судової медицини Вроцлава

Справа перебуває на контролі Департаменту консульської служби МЗС і Генерального консульства України в Кракові

Громадянин України загинув унаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася 29 травня у Польщі.

Про це повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев.

«Управління поліції міста Вроцлава 30 травня повідомило про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася 29 травня на автомагістралі А4 (повіт Шрода-Шльонська) за участю легкового автомобіля Opel Movano та вантажівки Mersedes. Внаслідок ДТП на місці події загинув водій легкового автомобіля – громадянин України, 1979 року народження», – зазначив Погорельцев.

За його словами, після проведення слідчих заходів на місці аварії тіло померлого було доправлено до закладу судової медицини Вроцлава. За фактом ДТП управлінням повітової поліції міста Срода Сльонська відкрито кримінальне провадження.

Погорельцев додав, що Генеральне консульство України у Кракові підтримує зв’язок з місцевою поліцією, медичним закладом та вживає заходів щодо розшуку родичів померлого українця.

Справа перебуває на контролі Департаменту консульської служби МЗС і Генерального консульства України в Кракові.

Нагадаємо, у Харкові вночі 30 травня працівник поліції за кермом автомобіля Daewoo Lanos не впорався з керуванням та вилетів на зустрічну смугу, де зіштовхнувся зі службовим автомобілем «Toyota Prius».

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