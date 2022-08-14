Де перебуває командир полку «Азов»? Заява дружини полоненого захисника

Місце перебування командира полку «Азов» Дениса Прокопенка нині невідоме. Він може бути в Росії

Окупанти, за неофіційною інформацією, вивезли азовця з України

Полонений командир українського полку «Азов» Денис Прокопенко може перебувати на території Росії. Про це дружина очільника «Азову» Катерина Прокопенко заявила у інтерв’ю «Суспільному».

«Я знаю лише, що він вивезений в Росію і взагалі це ще не підтверджено», – зазначила жінка, заявивши, що має цю інформацію із російських ЗМІ. Державні структури, за словами Катерини Прокопенко, цю інформацію остаточно не підтверджують, бо це дуже важко зробити.

«Я розумію, Росія зараз командний склад сховала, інших солдат і офіцерів ховає та не розголошує, де вони перебувають», – наголосила дружина командира полку «Азов». Вона заявила, що Червоний Хрест також не повідомляє нічого про долю її чоловіка. «Навіть, якщо він в Росії, тож існує, в принципі, комунікація з московським філіалом Червоного Хреста. Але її немає», – визнала Катерина Прокопенко.

Вона припустила, що це може бути свідченням певної угоди із російською владою, аби не видавати інформацію про місцезнаходження полонених.

Нагадаємо, 27 червня Денис Прокопенко у полоні відзначив свій черговий день народження.