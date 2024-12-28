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DeepState спростував заяву ISW щодо «ймовірного захоплення» Курахового

Катерина Іванова
glavcom.ua
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DeepState спростував заяву ISW щодо «ймовірного захоплення» Курахового
Аналітики повідомили, що ворог просунувся біля Шевченко, Янтарного, Розливу, Рівнополя, в Кураховому та Торецьку
фото з відкритих джерел

DeepState: Бої тривають на західних та південних околицях, хоча тенденції невтішні, звісно

Дані від Інституту вивчення війни (ISW) щодо захоплення російськими військами міста Курахового є неправдивими. Про це повідомляє проєкт DeepState.

«Інформація від балерин з ІСВ про «ймовірне захоплення Курахового» не відповідає дійсності. Бої тривають на західних та південних околицях», – йдеться у повідомленні. Водночас Deep State додали, що «тенденції невтішні».

DeepState спростував заяву ISW щодо «ймовірного захоплення» Курахового фото 1
скриншот: deepstatemap.live

Також аналітики повідомили, що ворог просунувся біля Шевченко, Янтарного, Розливу, Рівнополя, в Кураховому та Торецьку.

DeepState спростував заяву ISW щодо «ймовірного захоплення» Курахового фото 2
скриншот: deepstatemap.live

Нагадаємо, 27 грудня у звіті Інституту вивчення війни (ISW) повідомлялося, що російські війська, ймовірно, захопили Курахове після двох місяців інтенсивних наступальних дій, спрямованих на захоплення населеного пункту та ліквідацію українських виступів на північ і південь від населеного пункту. 

ISW оцінює, що російські війська, ймовірно, просунулися до адміністративних кордонів Курахового та захопили населений пункт і поля на південь від селища та на північ від Дальнього.

Нагадаємо, російські війська окупували Новооленівку та Сторожеве на Донеччині. Про це повідомляє проєкт DeepState. За день до цього російські війська окупували Макарівку, Сухі Яли та Зеленівку.

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Теги: ворог Курахове

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