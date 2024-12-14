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Карта бойових дій в Україні станом на 14 грудня 2024 року

Ірина Бура
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 14 грудня 2024 року
Ситуація на фронті 14 грудня
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби відбулося 190 бойових зіткнень

Упродовж минулої доби російські загарбники завдали по території України двох ракетних ударів, використавши 102 ракети, 31 авіаційний удар, скинувши 43 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 376 дронів-камікадзе та здійснили дві з половиною тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Карта бойових дій в Україні станом на 14 грудня 2024 року фото 1
мапа: ISW

Новини війни в Україні

Загалом від початку минулої доби відбулося 190 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Ситуація на Покровському і Времівському напрямках залишається напруженою – ворог зосереджує там основні наступальні зусилля. Окрім того, окупанти активно атакують на Лиманському та Курахівському напрямках.

На Харківському напрямку

Ворог один раз атакував позиції наших підрозділів в районі Вовчанська. Бій ще триває. КАБами ворог завдав авіаударів по Гранову та Вовчанських Хуторах.

Карта бойових дій в Україні станом на 14 грудня 2024 року фото 2

На Куп’янському напрямку

Ворог десять разів атакував на Куп’янському напрямку, поблизу Колісниківки, Богуславки, Загризового та Лозової. Два бої ще тривають. Крім того противник завдав авіаударів по Новій Кругляківці та Богуславці.

Карта бойових дій в Україні станом на 14 грудня 2024 року фото 3

На Лиманському напрямку

Протягом минулої доби загарбники 24 рази атакували українських захисників в районах населених пунктів Греківка, Надія, Зелений Гай, Шийківка, Макіївка, Терни, Зарічне, Торське, Діброва, Григорівка та у напрямку Чернещини. Точиться один бій. Серебрянський ліс та Сергіївка були атаковані НАРами.

На Краматорському напрямку

Українські захисники відбили п’ять атак загарбників, противник намагався просунутись вперед в районі Часового Яру. 

Карта бойових дій в Україні станом на 14 грудня 2024 року фото 4

На Торецькому напрямку

Ворог дев’ять разів намагався покращити своє положення на Торецькому напрямку, сім атак відбиті Силами оборони, ще дві тривають досі. На Кримське ворог скинув два КАБи.

Карта бойових дій в Україні станом на 14 грудня 2024 року фото 5

На Покровському напрямку

Ворог 56 разів атакував наші позиції в районах населених пунктів Миролюбівка, Лисівка, Промінь, Даченське, Шевченко, Новий Труд, Зелене, Піщане та Пушкіне. Десять боєзіткнень досі тривають. За попередніми підрахунками, окупанти втратили 306 військовослужбовців вбитими та пораненими. Наші воїни знищили дві одиниці автомобільної техніки окупантів. Також українські захисники завдали значних пошкоджень ворожому танку.

Карта бойових дій в Україні станом на 14 грудня 2024 року фото 6

На Курахівському напрямку

Наші захисники відбили 26 ворожих атак. Шість з них продовжуються. В основному бої тривають в районах Старих Тернів, Сонцівки, Зорі, Курахового, Дальнього, Дачного, Ганнівки та Успенівки.

На Времівському напрямку

34 рази противник штурмував передній край нашої оборони в районах населених пунктів Трудове, Веселий Гай, Костянтинопільське, Сухі Яли, Благодатне, Сторожеве, Нескучне на Времівському напрямку, десять атак продовжуються. Крім того ворог завдав авіаударів по Великій Новосілці та Зеленому Полю.

Карта бойових дій в Україні станом на 14 грудня 2024 року фото 7

На Придніпровському напрямку

Дві спроби ворога штурмувати позиції наших воїнів зазнали невдачі.

Карта бойових дій в Україні станом на 14 грудня 2024 року фото 8

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курщині, де наші війська відбили 19 атак противника, ще три бойових зіткнення триває.

На інших напрямках суттєвих змін не відбулося.

Минулої доби відзначено воїнів 3-ої бригади оперативного призначення Національної Гвардії України, 406-ої окремої артилерійської бригади ім. генерала-хорунжого Олексія Алмазова, 38-ої окремої бригади морської піхоти, 68-ої окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, 14-ої бригади оперативного призначення, 425-го окремого штурмового батальйону, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.

Нагадаємо, триває 1025-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: росія Покровськ ISW Курщина Часів Яр росіяни Куп'янськ Лиман ворог втрати Донеччина Генштаб війна Луганщина окупанти Курахове

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