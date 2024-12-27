Окупанти, ймовірно, захопили Курахове: карти ISW

РФ зосередила поблизу Курахового 35 000-36 000 військових

Російські війська, ймовірно, захопили Курахове після двох місяців інтенсивних наступальних дій, спрямованих на захоплення населеного пункту та ліквідацію українських виступів на північ і південь від населеного пункту. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри, опубліковані 24 і 25 грудня, вказують на те, що окупанти нещодавно просунулися в західному Кураховому і аж до бурелому на південний захід від населеного пункту.

ISW оцінює, що російські війська, ймовірно, просунулися до адміністративних кордонів Курахового та захопили населений пункт і поля на південь від селища та на північ від Дальнього. Російські джерела оприлюднили суперечливі твердження щодо масштабів просування росіян у Кураховому: одні мілблогери стверджували, що російські війська просунулися за Курахове в напрямку Дачного (на захід від Курахового), а інші стверджували, що російські війська безуспішно атакують Курахівську теплову електростанцію (ТЕС) на заході. м. Курахове – яке, за оцінками ISW, не належить до адміністративної сфери Курахового меж.

Зазначається, що російські військові зосередили приблизно 35 000-36 000 військових у напрямку Курахове в останні місяці, щоб захопити поселення та знищити українські осередки на північ і південь від населеного пункту, і російські війська, ймовірно, зазнали значних втрат у цей період посилених наступальних операцій. Протягом останніх двох місяців російські війська також здійснили велику кількість бронетехнічного нападу на Курахове та поблизу нього та, ймовірно, зазнали значних втрат бронетехніки під час своїх спроб захопити населений пункт.

Українське угруповання військ на Хортиці визнало, що нещодавно українські сили втратили невизначені позиції на курахівському напрямку.

Проте аналітики додають, що російським військам може бути складно швидко просуватися далі на захід від Курахового вздовж траси Н-15 Курахове-Покровське, якщо українські сили вирішать оборонятися на Курахівській ТЕС, а російським військам не вдасться обійти з флангу українські позиції на ТЕС біля Дачного чи Улакли. Такоє РФ може бути складно просуватися далі на захід уздовж шосе H-15 від Курахового, якщо російські сили вирішать провести фронтальний наступ через район Курахівської ТЕС і якщо українські сили вирішать виділити достатню кількість живої сили та техніки для оборони в цьому районі.

Окупанти можуть спробувати обійти ТЕС, просунувшись далі на південь від шосе в полях на захід і північний захід від Дальнього (на південь від Курахового) в напрямку Улакли (на захід від Курахового). Російські війська також можуть спробувати просунутися на південь від Старих Тернів (на північний захід від Курахового та на північно-західному березі Курахівського водосховища) у напрямку Дачне (на захід від Курахового), щоб обійти українські позиції на ТЕС. Також в ISW не виключають, що російські війська можуть спробувати просунутися на північ від Зеленівки (на південний захід від Курахового) до Улакли, щоб поставити під загрозу спроможність України забезпечити позиції на ТЕС і ускладнити можливі майбутні українські відступи з ТЕС і позицій на полях на південь від Дачного.

Курська область

25 і 26 грудня тривали бої в межах основного українського виступу в Курській області, але підтвердженого просування не було.

Російські мілблогери стверджували, що українські сили контратакували в Судзанському районі, в тому числі поблизу Гуєвого та Леонідово. 25 грудня російський мілблогер заявив, що українські контратаки сповільнюють темп просування росіян у Курській області. 25 грудня український офіцер, який діє в Курській області, заявив, що російське військове командування розгортає краще навчені російські сили, які краще забезпечені.

Заступник командира українського батальйону, що діє в Курській області, повідомив 25 грудня, що російські сили покращили свої зусилля, збільшивши чисельність особового складу та покращивши постачання боєприпасів [46]. Повідомляється, що підрозділи російської 98-ї повітряно-десантної дивізії (ВДВ) діють поблизу Кругленького (на південний схід від Коренево); та елементи 106-ї дивізії ВДВ, включаючи її 51-й полк ВДВ; Повідомляється, що в Курській області діють 83-тя дивізія ВДВ, 810-та бригада морської піхоти (ЧФ (ЧФ), Південний військовий округ (ПВО), Міжнародна добровольча бригада «П'ятнашка» та чеченський спецназ «Ахмат».

Харківська область

Російська ціль у Харківській області відкинути українські сили від міжнародного кордону з Бєлгородською областю та підійти до міста Харкова в радіусі трубної артилерії.

За даними ISW, російські війська 25 і 26 грудня продовжували наземні атаки на харківському напрямку, але підтверджених наступів не зробили. 25 грудня російські джерела стверджували, що російські війська просунулися поблизу Стариці (на північний схід від Харкова) вздовж річки Сіверський Донець і в напрямку Дергачів (на північ від Харкова) і Золочева (на північний захід від Харкова), але ISW не знайшло підтвердження цих тверджень.

Російські війська 24-26 грудня вели наступальні операції на північ від Харкова в районі Високої Яруги та Липців і на північний схід від Харкова в районі Стариці та Вовчанська.

Луганська область

Мета Росії: захоплення решти Луганської області та просування на захід до східної Харківської та північної Донецької областей.

У звіті повідомляється, що російські війська нещодавно просунулися на південний схід і південний захід від Куп’янська під час продовження наступальних операцій уздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна 25 і 26 грудня. Геолокаційні кадри, опубліковані 24, 25 і 26 грудня, показують, що російські війська нещодавно захопили Лозову (на південний схід від Куп’янська) і Берестове (на північний схід від Лозової) і наступали вздовж вулиці Степової на півд Загризове (на південний схід від Куп’янська) і в східній Новоєгорівці (на південний захід від Сватового).

Російські мілблогери стверджували, що російські війська захопили Загризове (на південний схід від Куп’янська) і просунулися по трасі Р-79 між Дворічною та Західним (обидва на північ від Куп’янська); на східну Іванівку після переправи через р. Жеребець; на захід від Макіївки; і на північ від Невського (все на північний захід від Кремінної).

Однак ISW не знайшло підтвердження цих тверджень. Російські війська продовжували наступальні дії на північ від Куп'янська в районі Кіндрашівки; на північний схід від Куп’янська біля Дворічної; на північний захід від Куп’янська біля Вільшани; на схід від Куп'янська поблизу Петропавлівки; на південний схід від Куп'янська біля Колісниківки, Загризове, Стельмахівки, Лозової; на південний захід від Сватового біля Чернещини, Греківки, Новоєгорівки, Макіївки, Твердохлібового, Сергіївки, Новосергіївки; на захід від Сватового біля Копанок, Нової Кругляківки, Зеленого Гаю; на північний захід від Кремінної біля Ямполівки, Тернів, Дружелюбівки; на захід від Кремінної поблизу Торського; і на південний захід від Кремінної в районі Серебрянського лісництва та Григорівки з 24 по 26 грудня.

Донецька область

Мета Росії: захоплення всієї Донецької області, території, на яку претендують ставленики Росії на Донбасі.

Російські війська продовжували наступальні дії на північний схід від Сіверська в районі Білогорівки 24-26 грудня, але не зробили жодного підтвердженого просування. Командувач Нацгвардії України бригадний генерал Олександр Півненко 25 грудня оприлюднив кадри, на яких українські оператори БПЛА відбивають штурм російської піхоти на Сіверському напрямку.

Російське джерело стверджує, що російські війська нещодавно активізували штурм біля Білогорівки[59]. Російські мілблогери стверджували, що російські війська просунулися до одного кілометра в бік Сіверська з півдня та біля Вимки (на південний схід від Сіверська).[60] Однак ISW не знайшло підтвердження цих тверджень.

Також окупанти 25 і 26 грудня продовжували наступальні дії на часовоярському напрямку, але підтвердженого просування не зробили. 24-26 грудня російські війська вели наступальні дії біля самого Часового Яру та на південь від Часового Яру біля Ступочок, Білої Гори та Предтечиного.

26 грудня речник Українського угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов заявив, що російські війська накопичують резерви поблизу Часового Яру, готуючись до майбутніх штурмів, і зосереджуються на захопленні Вогнетривкого заводу в центрі Часового Яру.

Нещодавно українські війська відновили втрачені позиції на торецькому напрямку внаслідок продовження наступальних операцій Росії в цьому районі 25 і 26 грудня. Опубліковані 25 грудня геолокаційні кадри свідчать про те, що українські війська відновили втрачені позиції на вулиці Папаніна на півночі Торецька. Російські мілблогери стверджували, що 25 і 26 грудня російські війська просунулися до Торецької шахти на півночі Торецька та до центрального ринку по вулиці Маяковського в центрі Торецька. 24-26 грудня російські війська вели наступальні дії в самому Торецьку, на північний схід від Торецька в районі Дачного і Диліївки, на схід від Торецька в районі Дружби і на захід від Торецька в районі Щербинівки.

Запорізька область

Мета Росії: утримувати позиції на передовій та охороняти тилові райони від українських ударів.

Окупанти 25 і 26 грудня продовжували наступальні операції в західній Запорізькій області, але жодного підтвердженого просування не зробили. Російські міліблогери заявили 25 грудня, що російські війська просунулися на південь і південний захід від Новоданилівки (на північ від Роботного) і поблизу Кам’янського (на північний захід від Роботного і на південь від міста Запоріжжя). Однак ISW не знайшло підтвердження цих тверджень.

Також російські війська 24-26 грудня вели наступальні операції на північний захід від Роботиного в районі Новоандріївки та на північ від Роботиного в районі Новоданилівки. Російський мілблогер заявив, що українські сили контратакували на Кам’янському напрямку. Інші російські мілблогери стверджували, що українські сили не ведуть наступальних дій під Кам’янським. Повідомляється, що на запорізькому напрямку діють снайперські підрозділи 14-ї гвардійської бригади спецназу РФ (ГРУ Генштабу РФ) і підрозділи 247-го полку повітряно-десантних (ВДВ) 7-ї дивізії ВДВ.

Херсонська область

З 24 по 26 грудня російські війська продовжували наступальні дії на дніпровському напрямку та на островах у дельті річки Дніпро, але жодного підтвердженого просування не зробили. Речник Південного угруповання військ України полковник Владислав Волошин 25 грудня заявив, що російські війська намагаються вести розвідку на дніпровському напрямку, а російські війська розгортають два-три катери з відділеннями по п'ять-сім солдатів для спроби землі на західному (правому) березі та в острівній зоні, а саме на острові Козацький (пн.-сх. м. Херсона).

Голова Херсонської обласної військової адміністрації України Олександр Прокудін 26 грудня повідомив, що українські офіційні особи помітили посилення російської активності на херсонському напрямку і що українські сили знають, де російські сили безуспішно намагаються закріпитися на островах і на правому березі.

До слова, триває 1038-й день повномасштабної війни.