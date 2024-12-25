Окупанти захопили Новооленівку та Сторожеве – DeepState

Окупанти просунулися до Покровська та адмінкордону із Дніпропетровською областю

За день до цього російські війська окупували Макарівку, Сухі Яли та Зеленівку

Російські війська окупували Новооленівку та Сторожеве на Донеччині. Про це повідомляє проєкт DeepState.

Від Новооленівки до адміністративного кордону із Дніпропетровською областю - 15 км скриншот: deepstatemap.live

Також окупанти просунулися біля Піщаного та Нововасилівки. Уточнено район Рівнополя.

Нагадаємо, учора, 24 грудня, російські війська окупували Макарівку, Сухі Яли та Зеленівку. Про це повідомляє проєкт DeepState.

Як зазначається, окупанти просунулися біля Старих Тернів, Новодарівки, Вовкового, Нововасилівки, Новоєлизаветівки, Новооленівки, Українки, Зорі, в Сторожовому та Кураховому.

До слова, російський диктатор Володимир Путін, імовірно, поставив перед окупантами завдання взяти під контроль нові території на сході, чим тимчасово відмовився від захоплення Покровська. Наступ на добре захищені міста, на кшталт Покровська, може уповільнити темпи просування росіян у критичний момент «геополітичної перемоги Кремля».

Як відомо, народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський збирається мобілізувати аналітиків DeepState та закрити проєкт. Згодом цю інформацію підтвердила команда DeepState.