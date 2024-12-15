ЗСУ відбили масований штурм на Сіверському напрямку, знищено десятки окупантів

Противник здійснив 8 спроб прориву, але всі атаки були зупинені

Підрозділи гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» відбили масований штурм російських окупантів на Сіверському напрямку. Противник здійснив 8 спроб прориву, але всі атаки були зупинені із суттєвими втратами для ворога. Про це повідомили в офіційному каналі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».

Результати бойових дій:

Ліквідовано: 52 окупанти, 37 поранено.

Знищено техніки: 4 БМП, 13 мотоциклів, 4 багі, 1 МТ-ЛБ, 28 дронів-камікадзе FPV, 1 міномет 120 мм, 1 автомобільна одиниця, 1 дрон-камікадзе «Привіт 82».

«Ворог вчергове переконався, що спроби захопити позиції наших захисників дорого коштують йому. Наші воїни – це незламна стіна, яка захищає країну від окупантів», – підсумували військові.

Нагадаємо, українські війська відновили втрачені позиції під Вовчанськом. Російські війська просунулися поблизу Торецька, Покровська, Курахового, Роботиного та на Курщині.

Також українські сили нещодавно просунулися в Курській області, зокрема на південь від Дарино.

До слова, російські війська заходять у Торецьк невеликими групами, намагаючись закріпитися в будівлях, але зазнають значних втрат.