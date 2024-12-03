РФ готується до певних дій у Запорізькій області: ЦПД відповів, чи є загроза для Запоріжжя

Коваленко: «Ворог справді готується до певних дій в Запорізькій області, до яких також готові Сили оборони. Але сил для наступу на саме місто Запоріжжя у ворога зараз недостатньо»

Російські окупанти справді готуються до певних дій в Запорізькій області, але сил для наступу на саме місто Запоріжжя у ворога зараз недостатньо. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко.

«Як і писав раніше, коли говоримо про Запорізький напрямок і підготовку дій ворога на ньому, важливо не плутати Запорізьку область і Запоріжжя. Ворог справді готується до певних дій в Запорізькій області, до яких також готові Сили оборони. Але сил для наступу на саме місто Запоріжжя у ворога зараз недостатньо. Це зовсім інший масштаб по ресурсам і живій силі, ніж у ворога зараз є», – заявив Коваленко.

Він зазначив, що деякі експерти в соцмережах грішать і постійно говорять про Запоріжжя та перекручують слова інших військових.

«На жаль, я бачу, що деякі експерти в соцмережах грішать і постійно говорять про Запоріжжя, ще й перекручують слова інших військових. Бажано цього не робити. Коли це роблять росіяни – воно зрозуміло, інформаційна війна все ж», – написав Коваленко.

Нагадаємо, російська окупаційна армія готується до масштабного наступу у Запорізькій області. Командир третьої бригади оперативного призначення Нацгвардії України Олексій Хільченко у коментарі «Сіспільному» повідомив, що на це вказують «багато різних дій щодо переміщення і підготовки» російських підрозділів. Зокрема, за його словами, армія РФ намагається непомітно переміщувати свої сили та засоби. При цьому бойові дій на Запорізькому напрямку уже тривають, але росіяни наразі використовують піхотні штурмові групи без застосування техніки.

Українська розвідка вважає, що Росія готується до штурму міста Запоріжжя, що за 30 км від лінії фронту. Тож нині там будують фортифікації на випадок наступу російських військ, однак деякі українські командири вважають, що ворог поки не готовий до масштабної атаки на цьому напрямку.

Як повідомлялося, найближчим часом на Запоріжжі буде зведено третю лінію фортифікацій, оскільки область має стати фортецею.

Кабмін виділив 1,3 млрд на спорудження фортифікаційних споруд у Запорізькій області – йдеться про «зуби дракона». Про тендер, який Запорізька обласна військова адміністрація оголосила на початку січня, в інтерв’ю «Главкому» розповів її керівник Іван Федоров.

Федоров розповів, що укладено десятки контрактів на спорудження фортифікаційних споруд, та додав, що кількість контрактів «не означає кількість оборонних споруд, кількість кілометрів протитанкових ровів».