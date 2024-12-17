Росіяни окупували ще один населений пункт на Донеччині – DeepState

РФ продовжує штурми Донеччини

Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій. Згідно із нею, ворог окупував Ганнівку на Донеччині.

Крім того, окупанти також просунулись біля Кругленького, Дальнього, Успенівки, Піщаного, Сторожевого, Трудового, в Кураховому, Шевченку та Костянтинопольському.

Нагадаємо, триває 1028-й день повномасштабної війни.

Найбільша кількість боїв відбулася на Сіверському, Покровському, Курахівському та Времівському напрямках.

Загалом від початку минулої доби відбулося 226 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Упродовж минулої доби російські загарбники завдали по території України 24 авіаційних ударів, застосувавши 30 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 570 дронів-камікадзе та здійснили понад 3700 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.