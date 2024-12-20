Про перелом війни на морі, нові корвети та елітний клуб виробників ракет. Інтерв’ю з командувачем ВМС Олексієм Неїжпапою

«Севастопольська побудка» по-українськи

Військово-Морські Сили Збройних Сил України за понад 1000 днів від початку широкомасштабного вторгнення кардинально змінилися. Завдяки плідній роботі всіх спеціалістів та підтримці партнерів наші Сили оборони стали тими, хто завдає ударів по ворогу морськими дронами та виробляє власні крилаті ракети.

Війна на морі нині вийшла абсолютно на новий рівень – і саме про це в інтерв’ю АрміяInform розповів командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України віцеадмірал Олексій Неїжпапа.

– Як вдалося позбавити росію панування в Чорному морі протягом 2022–2024 років?

– У цілому, це плідна робота всіх Сил оборони України. Першим таким вдалим досвідом стало застосування ракетного комплексу «Нептун». А далі під час спільної операції ВМС та СБУ ми застосували морські дрони-камікадзе, які увійшли в Севастопольську бухту. Тоді це взагалі було фурором, адже такого досі ніхто не робив. Цікаво те, що 29 жовтня 1914 року навіть у той самий час відбувалася так звана Севастопольська побудка, коли турецькі кораблі наблизилися до міста й атакували його корабельними гарматами… Минуло століття, і ми атакували ворога в нашому Севастополі морськими дронами.

Крім цього, варто виділити удари наших Повітряних Сил ракетами від партнерів Storm Shadow і Scalp. Це доволі плідна, багатоетапна спільна робота із залученням абсолютно всіх Сил оборони України, яка дозволила спочатку позбавити кораблі російського флоту можливості діяти в західній частині Чорного моря, у подальшому ми змусили їх вивести з бухт окупованого Севастополя до Новоросійська. Ми також зробили і Азовське море небезпечним для маневрів.

Олексій Неїжпапа Фото з сайту armyinform.com.ua

Саме морські дрони змінили перебіг війни…

– Як морські дрони впливають на перебіг війни тепер? Чи дозволяють сучасні технології змінювати тактику?

– Морські дрони – це революційний шлях, але не панацея війни на морі. Звісно, вони мають небезпеку для противника, але й вони готують дещо подібне, щоб завдавати ударів по нас. Ворог уже має певні розробки, але війна триває, ми теж покращуємо свої технології.

Звісно, саме створення і застосування морських дронів змінило перебіг війни, адже навіть зараз це вже не просто дрони-камікадзе, це справжні платформи для інших дронів або видів озброєння.

А «Нептун» вже не той…

– Як відбувається модифікація ракетного комплексу «Нептун»?

– Ми увійшли в елітний клуб, який випускає крилаті ракети. Після того, як ми потопили «москву», то ВМС ЗСУ отримали навіть першість у цьому клубі. Я очолюю державну комісію з приймання цих ракет. Фактично всі модифікації відбуваються на моїх очах. Ми плідно працюємо і перебуваємо на постійному зв’язку з Героєм України Олегом Коростельовим, який постійно вигадує нові модифікації, що дозволять збільшити дальність застосування ракети та покращать влучність.

На жаль, усі таємниці й нові ТТХ не можу розкрити, адже це може зіграти на руку ворогу, але точно запевняю, що «Нептун» 2022 року і 2024-го – це вже різні ракети.

Наприкінці 2025 року ми матимемо дивізіон з п’яти бойових протимінних кораблів та трьох катерів для розмінування

– Чи можемо ми в майбутньому залучати партнерів з країн НАТО для розмінування акваторії Чорного моря?

– Ми загалом дуже поетапно підходимо до цього питання. Перший етап – це здійснення розмінування без участі партнерів. Другий – це нарощення протимінних спроможностей за допомогою партнерів. Так, у 2023 році нам передали два протимінні кораблі (Велика Британія), у 2025 році ми отримаємо ще три кораблі (два від Нідерландів і один від Бельгії) та три катери. Тоді в нас наприкінці 2025 року буде повний дивізіон з 5 бойових кораблів та трьох катерів, які повністю відремонтовані, оснащені сучасним протимінними системами, з навченим екіпажем, але найголовніше – ми будемо мати штаб, адже руки й ноги не діють без голови. Це один із напрямів, які ми набуваємо нині під час ведення бойових дій. Звісно, повне розмінування можливе тільки в умовах мирного часу, адже зараз ми проводимо пошук мін, зокрема «дрейфуючих», і здійснюємо розмінування під прицільним оком противника. Що стосується наших партнерів, то країни НАТО, які мають вихід до Чорного моря, а це Туреччина, Болгарія і Румунія – вони створили тристоронню Протимінну Тактичну Групу, почали свої дії, фокусуючись на «дрейфуючих» мінах у водах цих країн. У нас спільні погляди, і з їхньою допомогою ми можемо це здійснити ще швидше. Я особисто зустрівся з командувачами ВМС цих країн, і ми обговорювали, в якому напрямку повинні рухатися.

Звісно, партнери можуть допомогти провести широкомасштабну протимінну операцію, і тоді розмінування буде швидшим, але, якщо ми матимемо всі ці засоби, то самі розмінуємо українські води Чорного моря, просто не настільки швидко.

Фото з сайту armyinform.com.ua

Коротко про Sea Вreeze

– Як відбувається підготовка фахівців протимінної діяльності?

– Нині основні навчання відбуваються за кордоном у Великій Британії, Данії, Німеччині. Там навчаються наші водолази, фахівці безекіпажних протимінних систем, екіпажі кораблів, які будуть передані нам уже наступного року. Наші протимінні кораблі «Черкаси» та «Чернігів», їхні екіпажі пройшли повний курс підготовки. Наступного року вони будуть проходити повну оцінку за стандартами НАТО і зможуть здійснювати пошук не тільки для розмінування Чорного моря, але й у складі протимінних корабельних тактичних груп НАТО. Це доволі серйозний крок, який ми робимо для нашого майбутнього, адже наша країна повинна стати членом НАТО.

Підготовка екіпажів кораблів до майбутніх дій здійснюється за допомогою партнерів як у навчальних центрах, так і на кораблях країн НАТО. Відпрацювання спільних дій разом з кораблями країн-партнерів та проведення сертифікації наших кораблів за стандартами НАТО відбувається на навчаннях Sea Вreeze. Це українсько-американські навчання, вони відкриті для інших країн. Через повномасштабну агресію росії ці навчання вже другий рік поспіль відбуваються не в українських водах, а у водах Великої Британії, Румунії та Болгарії.

Українські корвети типу ADA матимуть ППО, БПЛА та ракетно-ударне озброєння

– Якими є роль та місце застосування корветів типу ADA в системі ВМС ЗСУ?

– Цей проєкт ми почали ще у 2021 році за рішенням Президента України. Перший наш корвет «Іван Мазепа» наразі проходить випробування та незабаром буде включений до складу ВМС ЗС України, а другий – «Іван Виговський» – у цьому році був спущений на воду. Як я казав раніше, не можна розв’язати всі проблеми лише морськими дронами, навіть питання ППО. Щоб захистити цивільні судна в морі, які слідують морськими шляхами далеко від узбережжя, треба мати доволі потужне ППО, а воно дуже габаритне та важке. Наші корвети вже обладнані потужним озброєнням для ведення розвідки та засобами ППО. Також на цих кораблях є ракетно-ударне озброєння, яке буде застосовуватися на велику відстань для ударів по берегових цілях.

Український корвет типу ADA Фото з сайту armyinform.com.ua

Крім цього, ми розглядаємо корвети для участі в операціях (місіях) НАТО і ЄС, тому що ВМС ЗСУ повинні зробити свій внесок у міжнародну безпеку не тільки в Чорному морі, але й, наприклад, у Середземному. Наші кораблі будуть залучені до складу морських тактичних груп НАТО. До того ж корвети – це платформи для безпілотних та безекіпажних систем, вони оснащені торпедами, як можна вже зрозуміти, у них дуже багато функцій та призначень, тому їх і називають багатоцільовими. На сьогодні абсолютно в усіх флотах світу існує тенденція створювати такі корвети, які будуть оснащені таким потужним озброєнням.

«Зерновий коридор» – це наша економіка

– Забезпечення роботи «морського зернового коридору» – одне з ключових завдань Військово-Морських Сил ЗСУ. Що ви можете про це розповісти?

– Одним із ключових моментів для відкриття морського коридору, який забезпечує цивільне судноплавство, було потоплення «москви» та звільнення острова Зміїний. У серпні 2023 року ми відкрили альтернативний зерновий коридор без російської сторони, адже до цього діяла так звана Зернова угода за участю ООН, Туреччини та росії. Тоді було проведено колосальну роботу щодо розмінування організованих коридорів, формування конвоїв та їхнє забезпечення. Починали ми тоді з одного такого на добу, а тепер у нас вони функціонують і вдень і вночі. Цивільне судноплавство – вкрай важливе, адже це наша економіка та геополітика. Є безліч країн, які потребують насамперед пшениці, тому це важка цілодобова робота наших моряків, пілотів БПЛА, розвідників та водолазів. Варто враховувати, що територія може бути замінованою, можуть ворожі групи ДРГ робити спроби, тому це все велика робота. Тим паче противник під час встановлення мінних загороджень застосовує нові технології, а ми із цим активно боремося. Нам вдалося знищити понад 1000 мін та забезпечити із серпня 2023 року і до сьогодні прохід більш ніж шести тисяч цивільних суден через зону бойових дій до портів «Великої Одеси» і зворотно, що дозволило вивезти понад 82 мільйони різних вантажів до 45 країн світу. І це ми говоримо про те, що це ще не всі наші спроможності, адже ми рухаємося тільки далі. Противник теж розумів, що втрачає свої можливі дивіденди, і саме тоді, влітку 2023 року, збільшив кількість ракетних ударів і ударів дронами-камікадзе саме по портовій інфраструктурі, але ми із цим впоралися.

Командувач Олексій Неїжпапа Фото з сайту armyinform.com.ua

– Як ви можете прокоментувати посилення спроможностей національного флоту за рахунок міжнародної військово-технічної допомоги від країн-партнерів, а саме щодо корабельно-катерного складу, морської авіації, підрозділів морської піхоти та берегових ракетно-артилерійських підрозділів?

– Якщо зараз говорити, наприклад, про морську піхоту, то раніше в нас було дві повноцінні бригади. Тепер ми втричі збільшили цю кількість. Хлопці показали себе в боях абсолютно на всіх напрямках: Східному, Північному, Південному, а зараз навіть на Курщині продовжують відбивати противника. На рахунку наших морпіхів понад 20 тисяч знищених російських військових, понад 400 танків, 900 артилерійських систем та понад півтори тисячі знищеної автомобільної техніки. Також бійці ВМС з підрозділів ППО, мобільно-вогневих груп знищили декілька складів із «Шахедами». Загалом на їхньому рахунку понад 400 знищених літальних апаратів: це і «Шахеди», і крилаті ракети, і навіть літаки. Наші пілоти першими застосували Bayraktar по надводних цілях, навіть успішно знищили ним вертоліт, який тільки зайшов на посадку на острові Зміїний. Коли Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський був ще на посаді командувача Сухопутних військ ЗСУ, він запропонував створити річкову флотилію, адже була необхідна така підтримка з річки, і тому вона була реалізована. Завдяки партнерам ми маємо вже два дивізіони сучасних катерів, які обладнані відповідним озброєнням і активно застосовуються на річці Дніпро та інших напрямках.

Морська піхота України Фото з сайту armyinform.com.ua

– Як морська коаліція вплинула на розвиток ВМС ЗСУ?

– Загалом Коаліція морських спроможностей була створена 11 грудня рік тому за ініціативи Великої Британії, Норвегії та, звісно, України. Наразі до складу коаліції, разом з Україною, входить 19 країн. Морська коаліція – фактично одна з найбільших за кількістю країн-учасниць та напрямів зусиль.

Чекаємо, що до нас доєднаються й інші країни, адже, як я наголошував раніше, море – це економіка та геополітика, а всім цікаво бути частиною такого величного моменту. За цей період нам вдалося повністю сформувати річкову флотилію, укомплектувати корабельним складом, ми отримали вертольоти типу Sea King, нарощуємо наші протимінні, амфібійні спроможності, відпрацьовуємо техніку морської піхоти та плавзасоби. Коаліція працює дуже добре згідно з робочою картою, деталі її розповідати не можу.

Варто розуміти, що для флоту треба багато коштів і часу, адже хороший корабель будується від 2 до 5 років, а потім ще рік необхідний для набуття спроможностей екіпажем. Тому, щоб у 2035 році ми мали потужний та сильний флот, ми повинні будувати кораблі вже сьогодні, а також платформи та проводити інші заходи. Ми проводимо три ключові етапи та робимо наголос на першочергових потребах – це засоби РЕБ та РЕР, вогневі засоби, розвідка, техніка для озброєння морської піхоти та авіаційні засоби. Партнери теж розуміють важливість вчасно надавати нам необхідну техніку, і мене особисто вражає системність у роботі нашої коаліції.

Ми продовжуватимемо працювати по вишках у морі

– Нещодавно було завдано ударів по газовидобувних платформах біля Криму, де окупанти встановили системи спостереження. Як довго планувалася ця операція?

– Це операція не одного дня, і вона буде продовжена. Ми не можемо дозволяти противнику мати обізнаність на морі, не можемо дозволити слідкувати за нашими цивільними чи військовими кораблями і взагалі розуміти обстановку. По тих вишках ми працюємо не тільки нашими морськими дронами, але й іншими видами озброєння. Нам відомо, що ворог там залишив спецпризначенців, але вони обмежені логістично, тому мають забезпечення лише повітряним шляхом із залученням вертольотів. Ми й надалі будемо працювати по таких вишках.

– Чи дозволить знищення чорноморського флоту рф деокупувати Крим та загалом південь України?

– Знищення чорноморського флоту рф, якщо говорити саме про повне знищення, стане стратегічним ударом по росії та дійсно матиме величезні наслідки для війни. Події, які нині увесь світ спостерігав у Сирії, доводять, що противник буде максимально обачливо себе поводити, адже флот, який вони відігнали до Новоросійська, фактично залишився єдиною найближчою базою до Середземного моря. Тим паче, що вони постійно очікують від нас ударів.

Висадку російського десанту в Одесі зірвала бригада ДШВ

– Чи можемо поговорити з вами про протидесантну оборону?

– Варто одразу зазначити, що нею керує саме сухопутний командир. Так, ми бачили вже неозброєним оком російські кораблі біля Одеси, але тоді в нас ще не було такого озброєння, яке ми маємо сьогодні. Висадка десанту була можлива лише за умов, якби противник пройшов Вознесенськ і вийшов на трасу Одеса – Київ. Фактично тоді Одеса була б у напівоточенні та була б можлива висадка десанту з моря. 80 бригада ДШВ не допустила проходження у Вознесенськ, а інші підрозділи разом з морпіхами були готові у разі чого діяти. Загалом, противник намагався проводити лише демонстративні дії типу: «Ми зараз висадимося», але це неможливо було реалізувати. Тим більше, що наші «Нептуни», а в подальшому й інші ударні засоби були напоготові уражати ворожі кораблі. Тобто жоден командир не відправить людей, якщо розуміє, що їм далеко до нашого берега, а по них уже прилітає крилата ракета, тому вони і відступили.