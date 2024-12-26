Росія ударила по ринку в Нікополі: є постраждалі, четверо з них – у реанімації

Протягом дня російська окупаційна армія атакувала Нікопольщину понад 20 разів

У четвер, 26 грудня, російська армія атакувала безпілотником центральний ринок у Нікополі на Дніпропетровщині. Через це постраждали вісім людей. Про це повідомляють очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що ворог завдав удару по центральному ринку дроном-камікадзе.

Унаслідок атаки постраждали шестеро людей, зокрема чотири жінки та двоє чоловіків, усі були госпіталізовані. Жінки 39, 63 та 64 років перебувають у важкому стані, решта – у середньому.

Рятувальники спільно з медиками «швидкої» оперативно надали постраждалим домедичну допомогу й транспортували до лікарні фото: ДСНС України, Facebook

Станом на 11:50 Лисак заявив про вісім постраждалих: семеро із них госпіталізували. Одна жінка в критичному стані, ще троє людей – у важкому.

«Росіяни поцілили дроном-камікадзе по ринку. Там потрощені торгівельні кіоски», – написав він.

За словами Лисака, значно пошкоджені торгові приміщення.

Четверо поранених перебувають у реанімації у важкому стані фото: ДСНС України, Facebook

«Рятувальники спільно з медиками «швидкої» оперативно надали постраждалим домедичну допомогу й транспортували до лікарні», – написали в ДСНС.

Пізніше голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук уточнив, що з семи госпіталізованих трьох людей відпустили лікуватися вдома, а четверо перебувають у реанімації у важкому стані.

Загалом протягом дня російська окупаційна армія атакувала Нікопольщину понад 20 разів. За даними Лукашука, під обстріл потрапили Марганецька, Мирівська, Покровська та Червоногригорівська громади.

О 18:30 Лисак повідомив, що у районі пошкоджені інфраструктура, адмінбудівля, гімназія, підприємство, п'ять торгівельних кіосків. Понівечені 16 приватних будинків, чотири господарські споруди, багатоповерхівка, авто. Зачепило газогони і лінії електропередач.