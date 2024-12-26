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Ворог окупував Українку на Донеччині – Deep State

Ірина Бура
glavcom.ua
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Ворог окупував Українку на Донеччині – Deep State
Росіяни просунулися у декількох населених пунктах на Донеччині
фото з відкритих джерел

Окупанти мають просування на Донеччині 

Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій. Згідно з нею, ворог окупував село Українка на Донеччині.

Крім того, окупанти просунулися в Даченському, Кураховому, Лисівці, біля Піщаного, Нововасилівки, Новоєлизаветівки, Сонцівки. 

Ворог окупував Українку на Донеччині – Deep State фото 1

Нагадаємо, росіяни окупували Веселий Гай, Єлізаветівку, Романівку, Новотроїцьке, Пушкіне навколо Успенівки Донецької області. 

Також росіяни окупували населений пункт Зоря. Ситуація навколо «Успенівського мішка» на Донеччині погіршується. 

Особливу увагу аналітики приділяють ситуації в районі населених пунктів Єлизаветівка, Романівка, Веселий Гай, Ганнівка, які опинилися всередині «Успенівського мішка». Ворог намагається прорвати оборону з усіх сторін. Ключову роль у стримуванні відіграють села Трудове, Успенівка та Дальнє. Саме звідси росіяни концентрують сили для штурму Успенівки, яка перебуває під загрозою повного оточення.

До слова, російські загарбники окупували на Донеччині ще три населені пункти – Жовте, Пустинка та Роздольне.

Окрім того, росіяни окупували Новоселидівку на Курахівському напрямку та Петрівку на Покровському напрямку Донецької області.

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Теги: українка росія окупанти наступ Донеччина війна ворог росіяни

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