Чехія очікувала на нову хвилю біженців з України у листопаді-грудні, але сплеску не сталося

Місцева влада оцінює, що близько 60% біженців планують залишитись у Чехії після закінчення війни

Зараз у Чехії перебуває 386 782 українці з тимчасовим захистом

Міністерство внутрішніх справ Чехії ще не реєструвало більшої кількості прибуття біженців з України у зв'язку з посиленням російських атак на енергетичну інфраструктуру України. Про це заявив глава МВС Чехії Віт Ракушан, повідомляє ct24.

Ракушан зазначив, що Чехія очікувала збільшення кількості заяв про надання тимчасового захисту від українців за грудень і другу половину листопада з огляду на посилення атак на енергетичну інфраструктуру України.

«Проте виявилося, що їхня кількість знизилася з 2 тис. на тиждень, які ми мали в жовтні, до приблизно 1,7 тис. на тиждень», – додав він.

Водночас Ракушан запевнив, що МВС Чехії продовжує намагатися підтримувати внутрішню міграцію в Україні.

«Це означає, що люди, які мають виїхати зі східної частини України, де справді об'єктивно триває війна, повинні мати можливість переїхати до західної частини України, яка логістично ще може це витримати», – зазначив міністр.

За останніми даними чеського МЗС, зараз у Чехії перебуває 386 782 українці з тимчасовим захистом. Місцева влада оцінює, що близько 60% біженців планують залишитись у Чехії після закінчення війни.

Нагадаємо, лише 20 тис. українських біженців в Чехії з-поміж їхньої загальної кількості у понад 342 тис. зможуть отримати дозвіл на довгострокове проживання замість тимчасового захисту. Про це заявила директорка Консорціуму неурядових організацій Андреа Крхова.

До слова, на сьогодні лише 756 біженців з України користуються безкоштовним екстреним житлом у Чехії, тоді як у середині липня таких було понад 12 тис. З вересня діють нові умови, коли цим видом гуманітарного житла можуть користуватися лише особи, яким не було надано тимчасового захисту понад 90 днів.

Окрім того, українці, котрі мешкають у Чехії, склали найбільшу групу рекрутів, що записалася в український легіон, який формують у Польщі.