Делегація США у військовій формі відвідала передові позиції на Донбасі (фото)

Представники посольства США в Україні поспілкувалися із українськими військовослужбовцями

Делегація посольства США в Україні відвідала передові позиції в районі проведення операції Об’єднаних сил. Про це пресслужба штабу у Facebook.

Зазначається, що район проведення операції Об’єднаних сил відвідала делегація посольства США в Україні на чолі з аташе Сухопутних військ полковником Брендоном Преслі.

У супроводі заступника командувача Об’єднаних сил бригадного генерала Анатолія Шевченка члени делегації відвідали передові позиції українських воїнів поблизу селища Піски та міста Мар’їнка в Донецькій області, а також передові позиції на Приазов’ї.

Командири підрозділів ознайомили делегацію із поточною безпековою ситуацією у визначених районах та районі проведення операції Об’єднаних сил загалом.

Представники посольства США в Україні поспілкувалися із українськими військовослужбовцями.

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