Делегація США у військовій формі відвідала передові позиції на Донбасі (фото)
Представники посольства США в Україні поспілкувалися із українськими військовослужбовцями
Делегація посольства США в Україні відвідала передові позиції в районі проведення операції Об’єднаних сил. Про це пресслужба штабу у Facebook.
Зазначається, що район проведення операції Об’єднаних сил відвідала делегація посольства США в Україні на чолі з аташе Сухопутних військ полковником Брендоном Преслі.
У супроводі заступника командувача Об’єднаних сил бригадного генерала Анатолія Шевченка члени делегації відвідали передові позиції українських воїнів поблизу селища Піски та міста Мар’їнка в Донецькій області, а також передові позиції на Приазов’ї.
Командири підрозділів ознайомили делегацію із поточною безпековою ситуацією у визначених районах та районі проведення операції Об’єднаних сил загалом.
Представники посольства США в Україні поспілкувалися із українськими військовослужбовцями.
Нагадаємо, сьогодні російські терористи вбили українського військового на Донбасі.
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