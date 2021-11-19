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    Події в Україні

    Делегація США у військовій формі відвідала передові позиції на Донбасі (фото)

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    Очолив американську делегацію&nbsp;аташе Сухопутних військ США полковник Брендон Преслі - Делегація США у військовій формі відвідала передові позиції на Донбасі (фото)
    Очолив американську делегацію аташе Сухопутних військ США полковник Брендон Преслі
    фото: pressjfo.news

    Представники посольства США в Україні поспілкувалися із українськими військовослужбовцями

    Делегація посольства США в Україні відвідала передові позиції в районі проведення операції Об’єднаних сил. Про це пресслужба штабу у Facebook.

    Зазначається, що район проведення операції Об’єднаних сил відвідала делегація посольства США в Україні на чолі з аташе Сухопутних військ полковником Брендоном Преслі.

    У супроводі заступника командувача Об’єднаних сил бригадного генерала Анатолія Шевченка члени делегації відвідали передові позиції українських воїнів поблизу селища Піски та міста Мар’їнка в Донецькій області, а також передові позиції на Приазов’ї.

    Командири підрозділів ознайомили делегацію із поточною безпековою ситуацією у визначених районах та районі проведення операції Об’єднаних сил загалом.

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    Делегація США у військовій формі відвідала передові позиції на Донбасі (фото)
    Делегація США у військовій формі відвідала передові позиції на Донбасі (фото)
    Делегація США у військовій формі відвідала передові позиції на Донбасі (фото)
    Делегація США у військовій формі відвідала передові позиції на Донбасі (фото)
    Делегація США у військовій формі відвідала передові позиції на Донбасі (фото)
    Делегація США у військовій формі відвідала передові позиції на Донбасі (фото)
    Делегація США у військовій формі відвідала передові позиції на Донбасі (фото)
    Делегація США у військовій формі відвідала передові позиції на Донбасі (фото)
    Делегація США у військовій формі відвідала передові позиції на Донбасі (фото)
    Делегація США у військовій формі відвідала передові позиції на Донбасі (фото)

    Представники посольства США в Україні поспілкувалися із українськими військовослужбовцями.

    Нагадаємо, сьогодні російські терористи вбили українського військового на Донбасі.

    Також напередодні володар двох «Оскарів» приїхав на Донбас до українських військових (фото).

    Теги: Донбас США військові посольство Україна Операція Об’єднаних сил
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    Делегація США у військовій формі відвідала передові позиції на Донбасі (фото)