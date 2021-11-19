Генсек НАТО звернувся до Росії через нарощування військ біля кордону України

Єнс Столтенгберг запевнив, що НАТО уважно стежить за ситуацією на кордоні України

Столтенгберг закликав Росію продемонструвати прозорість щодо нарощування військ біля кордонів України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенгберг звернувся до Російської Федерації щодо збільшення військової техніки РФ біля українських кордонів. Про це повідомляє пресслужба НАТО.

Так, генсек закликав Росію продемонструвати прозорість щодо нарощування військ біля кордонів України.

«Ми також бачимо велику та незвичайну концентрацію російських військ біля кордонів України. Вкрай важливо, щоб Росія продемонструвала прозорість щодо нарощування своєї військової могутності, забезпечила деескалацію та знизила напруженість», – сказав він.

Столтенгберг додав, що НАТО уважно стежить за ситуацією і продовжує надавати Україні політичну та практичну підтримку, додав генсек.

Раніше повідомлялося, що нарощування Росією військових сил біля російсько-українського державного кордону свідчить про те, що Кремль розглядає різні варіанти, включаючи потенційне військове вторгнення в Україну.

Захід вкотре попередив Україну про підготовку Росією масштабного вторгнення. Також США слідом за Британією заявили про готовність надати військову підтримку Україні.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський розповів про підготовку України до захисту кордонів через міграційну кризу. Українські силовики планують задіяти тактику ешелонного прикриття.