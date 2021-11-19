Російські терористи вбили українського військового на Донбасі

Сьогодні бойовики вже чотири рази порушували «тишу»

Ситуація на Донбасі 19 листопада загострилася. Як повідомляє штаб Операції Об’єднаних сил, від початку доби бойовики чотири рази порушили режим «тиші». В результаті обстрілів загинув один український військовий.

Тричі бойовики застосовували заборонене мінськими домовленостями озброєння.

В напрямку Мар’їнки окупанти вели вогонь двічі, застосовуючи артилерію калібру 122 мм та міномети калібру 82 мм. В бік населеного пункту Лопаскине противник здійснив обстріл з міномету калібру 82 мм. В районі Причепилівки ворожі війська вели вогонь зі стрілецької зброї.

«Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям», – йдеться у повідомленні.

Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловило співчуття рідним та близьким військового, який загинув.

Напередодні Кремль опублікував секретне листування щодо Донбасу.

Також нагадаємо, що 18 листопада володар двох «Оскарів» приїхав на Донбас до українських військових.

Останні тижні Москва активно переміщає свої військові підрозділи поблизу українського кордону на Донбасі, створюючи загрозу вторгнення. Зокрема, наразі співробітники західних спецслужб мають у своєму розпорядженні дані, які свідчать про високу ймовірність нового російського вторгнення в Україну та дестабілізації ситуації біля кордону.

Україна в ОБСЄ заявила, що Росія демонструє готовність до військового вторгнення

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