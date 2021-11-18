Володар двох «Оскарів» приїхав на Донбас до українських військових (фото)

Голлівудська зірка планує зняти фільм про Україну

Американський кінорежисер та актор Шон Пенн поспілкувався з українськими військовими у зоні проведення операції Об’єднаних сил на Приазов'ї та анонсував зйомку документального фільму про Україну. Про це повідомляє пресслужба штабу Об’єднаних сил.

«Американський кінорежисер та актор Шон Пенн, в рамках свого візиту, вперше відвідав Україну. У творчій співпраці з українською продюсерською групою володар двох «Оскарів» планує зняти документальний фільм про Україну. Основний задум – розповісти широкому загалу про події, які зараз відбуваються в нашій країні», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Пенн зміг відвідав один з населених пунктів Приазов'я. Під час візиту режисер поспілкувався з українськими військовослужбовцями.

Напередодні Шон Пенн на Алеї Героїв Небесної сотні у Києві вдарив у Дзвін Гідності.

Як повідомлялося, Шон Пенн прибув до Києва для зйомок документального фільму про Україну. Однією з локацій для зйомок є Алея Героїв Небесної сотні, де на місці розстрілів знаменитість бере інтерв'ю в учасників Євромайдану.

Також відомо, що Шон Пенн зустрівся і записав інтерв'ю із засновником ветеранського бізнесу Леонідом Остальцевим.