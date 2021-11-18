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    Володар двох «Оскарів» приїхав на Донбас до українських військових (фото)

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    Шон Пенн приїхав на Приазов'я - Володар двох «Оскарів» приїхав на Донбас до українських військових (фото)
    Шон Пенн приїхав на Приазов'я
    фото: pressjfo.news

    Голлівудська зірка планує зняти фільм про Україну

    Американський кінорежисер та актор Шон Пенн поспілкувався з українськими військовими у зоні проведення операції Об’єднаних сил на Приазов'ї та анонсував зйомку документального фільму про Україну. Про це повідомляє пресслужба штабу Об’єднаних сил.

    «Американський кінорежисер та актор Шон Пенн, в рамках свого візиту, вперше відвідав Україну. У творчій співпраці з українською продюсерською групою володар двох «Оскарів» планує зняти документальний фільм про Україну. Основний задум – розповісти широкому загалу про події, які зараз відбуваються в нашій країні», – йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що Пенн зміг відвідав один з населених пунктів Приазов'я. Під час візиту режисер поспілкувався з українськими військовослужбовцями.

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    Володар двох «Оскарів» приїхав на Донбас до українських військових (фото)
    Володар двох «Оскарів» приїхав на Донбас до українських військових (фото)
    Володар двох «Оскарів» приїхав на Донбас до українських військових (фото)
    Володар двох «Оскарів» приїхав на Донбас до українських військових (фото)
    Володар двох «Оскарів» приїхав на Донбас до українських військових (фото)
    Володар двох «Оскарів» приїхав на Донбас до українських військових (фото)
    Володар двох «Оскарів» приїхав на Донбас до українських військових (фото)
    Володар двох «Оскарів» приїхав на Донбас до українських військових (фото)
    Володар двох «Оскарів» приїхав на Донбас до українських військових (фото)
    Володар двох «Оскарів» приїхав на Донбас до українських військових (фото)
    фото: pressjfo.news

    Напередодні Шон Пенн на Алеї Героїв Небесної сотні у Києві вдарив у Дзвін Гідності.

    Як повідомлялося, Шон Пенн прибув до Києва для зйомок документального фільму про Україну. Однією з локацій для зйомок є Алея Героїв Небесної сотні, де на місці розстрілів знаменитість бере інтерв'ю в учасників Євромайдану.

    Також відомо, що Шон Пенн зустрівся і записав інтерв'ю із засновником ветеранського бізнесу Леонідом Остальцевим.

    Теги: Донбас військові актор Операція Об’єднаних сил фільм
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    Володар двох «Оскарів» приїхав на Донбас до українських військових (фото)