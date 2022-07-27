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    Події в Україні

    Деокупація Маріуполя: міський голова назвав терміни

    Міжнародні партнери виділяють 4 млн євро на формування плану відновлення Маріуполя&nbsp; - Деокупація Маріуполя: міський голова назвав терміни
    Міжнародні партнери виділяють 4 млн євро на формування плану відновлення Маріуполя 
    фото з відкритих джерел

    Місто можуть звільнити у грудні-січні

    Тимчасово окупований російськими загарбниками Маріуполь буде звільнено наприкінці поточного року – на початку 2023-го. Про це заявив мер міста Вадим Бойченко в інтерв’ю «Буквам».

    Міська влада планує сформувати архітектурний каталог, який буде спрямований на відновлення Маріуполя.

    «Ми розмістимо цей каталог, і маріупольці будуть обирати з варіантів, яка частина міста як буде відновлюватися. В нас уже є такий досвід спілкування з місцевою громадою у 2018 році. Приблизно з першого вересня ми починаємо працювати ще з одними нашими друзями, які також надихалися тим перетворенням Маріуполя, які нам вдалося зробити до початку війни», – зазначив Бойченко.

    Міський голова зазначив, що на формування плану відновлення міста міжнародні партнери виділяють 4 млн євро.

    «Потім, коли наші хлопці, а це буде в грудні-січні, деблокують і звільнять Маріуполь, ми вирушаємо в місто безпосередньо і з експертами дамо оцінку руйнуванням та будемо покроково відновлювати. Запланували ми так, що за 10 років ми відбудуємо пів міста, вартість цього складатиме орієнтовно 14 мільярдів євро», – додав мер.

    Раніше повідомлялося, що загарбники хочуть перейменувати Маріуполь у Жданов.

    Нагадаємо, за словами Бойченка, повне відновлення Маріуполя займе 7-10 років. А його відбудова коштуватиме понад 14 млрд доларів.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Донеччина Україна окупація #stoprussia
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    Деокупація Маріуполя: міський голова назвав терміни