Деокупація Маріуполя: міський голова назвав терміни

Місто можуть звільнити у грудні-січні

Тимчасово окупований російськими загарбниками Маріуполь буде звільнено наприкінці поточного року – на початку 2023-го. Про це заявив мер міста Вадим Бойченко в інтерв’ю «Буквам».

Міська влада планує сформувати архітектурний каталог, який буде спрямований на відновлення Маріуполя.

«Ми розмістимо цей каталог, і маріупольці будуть обирати з варіантів, яка частина міста як буде відновлюватися. В нас уже є такий досвід спілкування з місцевою громадою у 2018 році. Приблизно з першого вересня ми починаємо працювати ще з одними нашими друзями, які також надихалися тим перетворенням Маріуполя, які нам вдалося зробити до початку війни», – зазначив Бойченко.

Міський голова зазначив, що на формування плану відновлення міста міжнародні партнери виділяють 4 млн євро.

«Потім, коли наші хлопці, а це буде в грудні-січні, деблокують і звільнять Маріуполь, ми вирушаємо в місто безпосередньо і з експертами дамо оцінку руйнуванням та будемо покроково відновлювати. Запланували ми так, що за 10 років ми відбудуємо пів міста, вартість цього складатиме орієнтовно 14 мільярдів євро», – додав мер.

Раніше повідомлялося, що загарбники хочуть перейменувати Маріуполь у Жданов.

Нагадаємо, за словами Бойченка, повне відновлення Маріуполя займе 7-10 років. А його відбудова коштуватиме понад 14 млрд доларів.