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Депутати на Львівщині отримали повістки під час засідання ради (відео)

Катерина Іванова
glavcom.ua
Депутати на Львівщині отримали повістки під час засідання ради (відео)
Засідання сесії Червоноградської міської ради
фото: скріншот з відео

За словами військових, більшість народних обранців Червонограда вже були в ТЦК та пройшли військово-лікарську комісію

На Львівщині депутатам Червоноградської міської ради роздали повістки під час засідання сесії. Відповідну інформацію опублікували в групі «Ехо Червонограда» в Telegram.

Представники ТЦК завітали до міськради на самому початку сесії. За словами військових, більшість народних обранців Червонограда вже були в ТЦК та пройшли військово-лікарсю комісію.

«Але є 10 депутатів, які категорично не хочуть до нас прийти. Я дуже хочу запросити вас прийти до нас пройти ВЛК для уточнення облікових військових даних», – сказав військовий. Після чого він почав зачитувати прізвища, а його колега вручав депутатам повістки.

Повістки отримали семеро народних обранців. 

На те, що сталося, відреагували у прес-службі міської ради: «Ми чекали на військових, бо планували вручати посмертну нагороду, орден «За мужність», рідним загиблого Героя Андрія Жигайла. Однак під час чергового засідання сесії увійшли працівники ТЦК та взяли слово. Вони мали намір вручити 10 повісток, проте вручили 7, бо троє депутатів були відсутні. Із врученням повісток це перший візит ТЦК на сесію ради».

Нагададуємо, на Рівненщині судитимуть керівників ТЦК.

Зазначається, що очільник обласного ТЦК та СП обвинувачується у застосуванні насильства щодо підлеглого, грабежі та набутті особою, уповноваженою на виконання функцій держави, активів, вартість яких перевищує її законні доходи. А керівник районного ТЦК та СП – у пособництві до застосування насильства щодо підлеглого, незаконному придбанні та зберіганні психотропних речовин у великих розмірах та схилянні до вживання психотропних речовин.

Стало відомо, чому поліцейських не варто мобілізувати. Як зазначив очільник Нацполіції, частина поліцейських з перших днів воює на фронті.

«У нас не вистачає патрульних поліцейських – некомплект понад 20%. І загальний некомплект – 17,5%. Цифра є сталою, ми розуміємо, що необхідно поповнювати мобілізаційний ресурс, тому зараз проводимо мінімальну кількість конкурсів і набираємо за крайньою необхідністю», – сказав він.

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Теги: YouTube орден відео повістка військові військомат

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