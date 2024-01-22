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Глава Нацполіції пояснив, чому поліцейських не варто мобілізувати

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Глава Нацполіції пояснив, чому поліцейських не варто мобілізувати
Наразі некомплект особового штату Національної поліції становить 17,5%
фото з відкритих джерел

Як зазначив очільник Нацполіції, частина поліцейських з перших днів воює на фронті

У разі мобілізації поліцейських може виникнути проблема з укомплектуванням, що негативно позначиться на криміногенній ситуації в країні. Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив голова Нацполіції Іван Вигівський.

«Ми готові до мобілізації, якщо буде прийняте таке рішення, але від першого дня війни поліцейські вже воюють, виконують бойові розпорядження. Це і «Лють», і зведені загони з усіх областей. Якщо ми мобілізуємо ще поліцейських, у нас виникне проблема з комплектацією і це може позначитись на криміногенній ситуації», – зазначив він.

За словами Вигівського, поліція «не вичерпує мобілізаційний ресурс».

«У 2022-23 році ми дуже виважено підходили до того, кого набираємо в поліцію. Виключена можливість потрапляння ухилянтів, у нас є відповідні бази, за якими ми перевіряємо людей. Також грає роль вік. У нас 60% – це молоді люди від 18 до 25 років. В «Люті» також у нас здебільшого молоді люди до 27 років. Ми набирали їх на конкурсній основі», – розповів глава НПУ.

За словами глави Нацполіції, у бригаді «Гвардії наступу» «Лють» десь 30% бійців – це поліцейські, які були в лавах поліції і до повномасштабного вторгнення РФ.

«Звісно, в перші дні ми відпустили всіх, хто прийняв рішення вступити до лав армії, адже у нас немає механізму переводу до Збройних сил України. Тому це можливо було зробити тільки через звільнення з Нацполіції. Інші поліцейські, хто хотів воювати, – пішли до штурмової бригади «Лють», – сказав Вигівський.

При цьому Вигівський вказав, що нині некомплект особового штату Національної поліції становить 17,5%.

«У нас не вистачає патрульних поліцейських – некомплект понад 20%. І загальний некомплект – 17,5%. Цифра є сталою, ми розуміємо, що необхідно поповнювати мобілізаційний ресурс, тому зараз проводимо мінімальну кількість конкурсів і набираємо за крайньою необхідністю», – сказав він.

За словами очільника Нацполіції, якщо будуть виникати питання про залучення на фронті більшої кількості поліцейських, тоді у Нацполіції будуть займатись поповненням своїх лав. «Поки ми працюємо в 98 тисячах, так було і до війни», – зазначив Вигівський.

Нагадаємо, поліцейські не будуть роздавати повістки військовозобов’язаним, оскільки в Нацполіції відсутні додаткові ресурси для цього.

Раніше повідомлялося, представники правоохоронних органів не готові взяти на себе депутатську ініціативу роздавати повістки самостійно, тобто без участі військових. 

Теги: Національна поліція України війна мобілізація

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