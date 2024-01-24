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У Якутську відбувся протест після вбивства місцевого мешканця (відео)

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
У Якутську відбувся протест після вбивства місцевого мешканця (відео)
У мітингу взяли участь близько 500 місцевих жителів 
фото: скріншот відео

Мітингувальників закликали не «не піддаватися на провокації» та погрожували відповідальністю за проведення акції

У Якутську близько 500 людей вийшли на протест після вбивства 26-річного місцевого мешканця уродженцем Таджикистану. На місце прийшов заступник начальника поліції з охорони громадського порядку в республіканському управлінні МВС Олег Лебідь, силовики перевіряли у присутніх документи.

«Вбивцю затримано. Він такий самий громадянин Росії, як ви. Ми його впіймали, буде слідство. Чоловіки, чого зібралися?», – сказав Лебідь. Незабаром чоловіки розійшлися.

Вранці у середу, 24 січня, поліція Якутії опублікувала попередження, в якому погрожувала адміністративною та кримінальною відповідальністю за «участь у неузгоджених акціях». Місцевих жителів закликали «не піддаватися на провокації» – в мережі з'явилися заклики вийти на мітинг у Якутську.

Хвилювання почалися після вбивства місцевого жителя та затримання підозрюваного у злочині уродженця Таджикистану. За даними поліції, 18-річний підозрюваний вступив у конфлікт із іншим місцевим жителем у клубі «М'ята». Наступного дня місцевий житель вирахував у соцмережах адресу, за якою проживав його кривдник, та поїхав до нього разом із приятелями. Серед них був і загиблий згодом 26-річний чоловік.

На місці між учасниками стався конфлікт, троє людей отримали ножові поранення – один чоловік згодом помер в лікарні. Підозрюваного та інших учасників конфлікту затримали 22 січня, після чого в мережі з'явилися заклики вийти на мітинг.

Глава Якутії Айсен Ніколаєв після того, що сталося, заявив, що в республіці посилять заходи безпеки та профілактики правопорушень, у тому числі щодо контролю за мігрантами. Він додав, що підозрюваний народився у Таджикистані, але отримав російське громадянство.

«На жаль, є ті, хто використовує людську трагедію у своїх цілях. Закликаю мешканців республіки не реагувати на незаконні заклики, які зараз поширюються. Мета у провокаторів, у тому числі тих, хто сидить за кордоном, одна – розпалити конфлікт, посіяти ворожнечу, роз'єднати нас», – зазначив Ніколаєв.

Сьогодні, 24 січня Якутський міський суд Республіки Саха (Якутія) задовольнив клопотання слідчого про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту щодо 18-річного громадянина РФ, обвинуваченого у вбивстві, терміном на 2 місяці – до 21 березня 2024 року.

Нагадаємо, 17 січня у Башкортостані відбувся багатотисячний мітинг – люди зібралися навпроти будівлі суду у Баймаку, де судили громадського активіста Фаїля Алсинова. Після того, як суддя виніс вирок у вигляді позбавлення волі строком на чотири роки у колонії загального режиму, почалися сутички мітингувальників із ОМОНом. 

ОМОН застосовував кийки та сльозогінний газ, у відповідь мітингувальники жбурляли у силовиків сніг та шматки льоду. Кілька десятків людей постраждали. Протестувальники закликали земляків, які воюють в Україні, повертатися додому. «Поки ви воюєте за амбіції однієї людини, ваш народ б'ють палицями ОМОН та Росгвардія», – йдеться у публікації.

Читайте також: Протести в РФ. Коли ситуація реально вибухне?
Теги: протест поліція чоловік відео Якутія вбивство

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