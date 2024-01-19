«TikTok-війська» Кадирова вступили у бій зі снігопадом – відео

Жоден кадировець під час бою зі сніжинками не постраждав

Так звана «TikTok-армія» кремлівської маріонетки Рамзана Кадирова вирішила знову нагадати про своє існування

У соцмережах з'явився черговий шедевр роспропаганди – відео «героїчного бою» кадировців зі снігопадом. На кадрах видно, як повністю екіпіровані бійці Кадирова стріляють з різної зброї у стіну зі снігу. У хід пішли автомати, кулемети та РПГ.

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Цією «небезпечною сутичкою» вони одразу ж поспішили похизуватися у себе в соцмережах, унаслідок чого, очікувано, нарвалися на уїдливі глузування з боку користувачів.

При цьому свою «битву» зі сніжинками вони змонтували зі знятими за допомогою безпілотника кадрами обстрілу якоїсь будівлі, стверджуючи, що під час цього «бою» нібито було знищено якогось «противника».

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«Справу зроблено, Дон! У важкій кровопролитній сутичці ми перемогли повітря противника. Усі сніжинки знищені!“. Завдяки блискуче продуманій тактиці стрільби з прямої лінії вогню відважний загін кадирівців виходить живим і неушкодженим із цього страшного замісу. Ось це кадри, ось це доблесть!», – пожартував український журналіст Юрій Бутусов, коментуючи оприлюднене відео.

Нагадаємо, це вже не перше подібне відео, за яке бійці Кадирова отримали прізвисько «TikTok-війська». Раніше глава Чечні Рамзан Кадиров повідомив про зміну тактики війни Україні. Про це Кадиров написав у Telegram.

«Все. Переходимо до нової тактики спецоперації. Більше возитися з ними не збираємося», – написав він.

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Окрім того Кадиров опублікував чергове відео в стилі Тіk-Tok та пригрозив відплатою.

Раніше Кадиров показав, як відправляє добровольців на війну проти України. Глава Чечні заявив, що добровольцям створили всі умови для ретельної бойової підготовки та оснащення, а регіональний фонд імені Героя Росії Ахмата-Хаджі Кадирова навіть оплачує їм дорогу до Грозного. і це при тому, що російські мобілізовані постійно скаржаться на погане оснащення та відсутність підготовки перед відправкою на фронт.