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«TikTok-війська» Кадирова вступили у бій зі снігопадом – відео

Христина Петренко
glavcom.ua
«TikTok-війська» Кадирова вступили у бій зі снігопадом – відео
Жоден кадировець під час бою зі сніжинками не постраждав
скріншот з відео

Так звана «TikTok-армія» кремлівської маріонетки Рамзана Кадирова вирішила знову нагадати про своє існування

У соцмережах з'явився черговий шедевр роспропаганди – відео «героїчного бою» кадировців зі снігопадом. На кадрах видно, як повністю екіпіровані бійці Кадирова стріляють з різної зброї у стіну зі снігу. У хід пішли автомати, кулемети та РПГ.

Цією «небезпечною сутичкою» вони одразу ж поспішили похизуватися у себе в соцмережах, унаслідок чого, очікувано, нарвалися на уїдливі глузування з боку користувачів.

При цьому свою «битву» зі сніжинками вони змонтували зі знятими за допомогою безпілотника кадрами обстрілу якоїсь будівлі, стверджуючи, що під час цього «бою» нібито було знищено якогось «противника».

«Справу зроблено, Дон! У важкій кровопролитній сутичці ми перемогли повітря противника. Усі сніжинки знищені!“. Завдяки блискуче продуманій тактиці стрільби з прямої лінії вогню відважний загін кадирівців виходить живим і неушкодженим із цього страшного замісу. Ось це кадри, ось це доблесть!», – пожартував український журналіст Юрій Бутусов, коментуючи оприлюднене відео.

Нагадаємо, це вже не перше подібне відео, за яке бійці Кадирова отримали прізвисько «TikTok-війська». Раніше глава Чечні Рамзан Кадиров повідомив про зміну тактики війни Україні. Про це Кадиров написав у Telegram.

«Все. Переходимо до нової тактики спецоперації. Більше возитися з ними не збираємося», – написав він.

Окрім того Кадиров опублікував чергове відео в стилі Тіk-Tok та пригрозив відплатою.

Раніше Кадиров показав, як відправляє добровольців на війну проти України. Глава Чечні заявив, що добровольцям створили всі умови для ретельної бойової підготовки та оснащення, а регіональний фонд імені Героя Росії Ахмата-Хаджі Кадирова навіть оплачує їм дорогу до Грозного. і це при тому, що російські мобілізовані постійно скаржаться на погане оснащення та відсутність підготовки перед відправкою на фронт.

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Теги: Рамзан Кадиров TikTok Юрій Бутусов відео

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