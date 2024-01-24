Нардеп пояснив, у чому головна мета електронного кабінету військовозобов'язаного

Перший етап запровадження електронних кабінетів для військовозобов’язаних – це актуалізація даних

Електронний кабінет має бути верифікований через електронний підпис або через інші електронні можливості. Це робиться для того, щоб точно знати, що ТЦК має справу з конкретною людиною. Про це в ефірі телемарафону сказав заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв.

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За його словами, на сьогодні те, що запропонувало Міністерство оборони – це верифікація, актуалізація своїх облікових даних.

«Кожен військовозобов'язаний має актуалізувати свої дані. Прописка, де він там працює, тобто основні дані, які є. Задля того, щоб не ходити кожного разу до військкомату, пропонується зробити такий електронний кабінет військовозобов'язаного. Верифікація буде через електронний підпис або через інші електронні можливості. Щоб точно знати, що ТЦК має справу з конкретною людиною», – пояснив нардеп.

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Він зауважив, що законопроєкт передбачає те, що всі після його прийняття мають поновити свої дані протягом певного проміжку часу. Найімовірніше, йдеться про 6 місяців. Єгор Чернєв також підкреслив, що поки нової редакції законопроєкту в стінах парламенту немає.

Нагадуємо, Центри комплектування в Україні змінюють систему надсилання повісток. Військовозобов'язаним нададуть період, щоб вони актуалізували дані в електронному кабінеті. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) більше не будуть зайвий раз надсилати повістки громадянам.

Раніше, Міноборони пояснило, як працюватиме законопроєкт про цифровізацію армії. Новий законопроєкт №10062 про цифровізацію армії повинен удосконалити електронний військовий облік. Також очікується, що в Україні отримати статус УБД можна буде онлайн.

Також стало відомо, чи будуть поліцейські роздавати повістки, відповідь голови Нацполіції.