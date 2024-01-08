Прибічник Путіна та засуджений за педофілію: кадировці помпезно зустріли Скотта Ріттера

Ріттер – один із тих іноземних перебіжчиків та прибічників Путіна, на яких опирається російська пропаганда

У Чечні помпезно зустріли Скотта Ріттера – колишнього американського інспектора з питань зброї масового знищення. У мережі з'явилось відповідне відео.

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«На площі зібралося понад 25 тисяч навчених тактичних дій бійців у повному екіпіруванні, було виставлено сотні бойових машин та трофейне західне озброєння», – так описав захід у своєму Telegram-каналі Кадиров.

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Бійці спецпідрозділів під час шикування у Грозному на честь візиту Скотта Ріттера Чингіс Кондаров / Reuters / Scanpix / LETA

Трофейне західне озброєння Чингіс Кондаров / Reuters / Scanpix / LETA

На передньому плані бійці з нашивками Російського університету спецназу, розташованого в Гудермесі Чингіс Кондаров / Reuters / Scanpix / LETA

Ріттер є іноземним перебіжчиком та одним із палких прибічників Путіна. На нього, зокрема, часто посилається російська пропаганда.

У Сполучених Штатах Америки Скотта Ріттера засудили за педофілію та звільнили умовно-достроково.

Ріттера активно фінансує Кремль. Основними завданнями Ріттера є прогнозування «швидкої перемоги Росії над українськими неонацистами» та розхвалювання російської армії, доводячи, що вона перемагає, а всі військові поразки – це тільки хитрі трюки, щоб розтягнути війська «дурних українців».

Крім того, Ріттер вважає українців «недобитими спадкоємцями фашистів».

Раніше Кадиров запропонував США зняти з його родини санкції в обмін на полонених бійців Збройних сил України. Він повідомив, що віддає список з українськими полоненими, яких російські окупанти взяли у полон у Донецькій та Луганській областях та його пропагандисту Скотту Ріттеру, який прибув разом з делегацією до Грозного.