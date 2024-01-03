Окупанти вгатили ракетою по кладовищу на Запоріжжі

У результаті удару було пошкоджено десятки могил

Окупаційна армія Росії 2 січня вдарила ракетою по кладовищу у селі Омельник Запорізької області. Відео з місця «прильоту» ракети опубліковано у Telegram-каналі «Бутусов плюс».

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Внаслідок атаки росіян на кладовищі пошкоджені десятки могил.

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«Так «високоточні» ракети «другої армії у світі» воюють із сільськими кладовищами мирної країни. 2 січня, село Омельник, Запорізька область», – прокоментував автор відео.

Нагадаємо, чотири людини загинули внаслідок російської ракетної атаки на Запоріжжя в п'ятницю вранці.

Як повідомлялося, близько 5-ї години ранку 29 грудня російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку на Харків. За попередніми даними, окупанти обстрілювали Харків двома видами ракет: С-300 та Х-22. відомо про щонайменше вісім прильотів по місту.