Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти вгатили ракетою по кладовищу на Запоріжжі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Окупанти вгатили ракетою по кладовищу на Запоріжжі
Росіяни зруйнували сільське кладовище
фото: скріншот із відео

У результаті удару було пошкоджено десятки могил

 

Окупаційна армія Росії 2 січня вдарила ракетою по кладовищу у селі Омельник Запорізької області. Відео з місця «прильоту» ракети опубліковано у Telegram-каналі «Бутусов плюс».

Внаслідок атаки росіян на кладовищі пошкоджені десятки могил.

«Так «високоточні» ракети «другої армії у світі» воюють із сільськими кладовищами мирної країни. 2 січня, село Омельник, Запорізька область», – прокоментував автор відео.

Нагадаємо, чотири людини загинули внаслідок російської ракетної атаки на Запоріжжя в п'ятницю вранці. 

Як повідомлялося, близько 5-ї години ранку 29 грудня російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку на Харків. За попередніми даними, окупанти обстрілювали Харків двома видами ракет: С-300 та Х-22. відомо про щонайменше вісім прильотів по місту.

Теги: Харків Запоріжжя окупанти армія Запорізька область Telegram відео

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки удару ракет по Запоріжжю
Запоріжжя у жалобі: кількість жертв ракетного удару зросла
30 грудня, 2023, 08:38
Запоріжжя: Під завалами однієї з будівель лишаються люди (відео)
Запоріжжя: Під завалами однієї з будівель лишаються люди (відео)
29 грудня, 2023, 09:55
Окупанти розстріляли українських військовополонених під Запоріжжям: розпочато розслідування
Окупанти розстріляли українських військовополонених під Запоріжжям: розпочато розслідування
27 грудня, 2023, 19:24

Події в Україні

Росіяни змінили характер далекобійних ударів по Україні – британська розвідка
Росіяни змінили характер далекобійних ударів по Україні – британська розвідка
Окупанти вгатили ракетою по кладовищу на Запоріжжі
Окупанти вгатили ракетою по кладовищу на Запоріжжі
Польські фермери погрожують заблокувати пункт «Медика – Шегині», назвали умову
Польські фермери погрожують заблокувати пункт «Медика – Шегині», назвали умову
Херсонська ОВА показала наслідки нічної атаки РФ по місту (відео)
Херсонська ОВА показала наслідки нічної атаки РФ по місту (відео)
У Києві затримано ексчиновника, який працював на терористів «ЛНР»
У Києві затримано ексчиновника, який працював на терористів «ЛНР»
Ситуація в регіонах: росіяни вдарили з авіації по Луганщині та обстріляли 35 сіл Херсонщини
Ситуація в регіонах: росіяни вдарили з авіації по Луганщині та обстріляли 35 сіл Херсонщини

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
19K
Радбез ООН оновився на третину. Кислиця нагадав про «окупанта совєцького місця»
17K
3 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9621
На Буковині згорів будинок, у якому живе митрополит Московської церкви (фото)
8224
У Києві та низці областей тривога тривала менше години
7625
Нардеп Мазурашу вигадав нове покарання для ухилянтів: опубліковано законопроєкт
5289
Ситуація на фронті. Де зараз найскладніше

Новини

Усе через Меркель із Путіним? Польща відмовилася відправляти на венеційське бієнале картини художника
Сьогодні, 10:13
ЗСУ просунулися вперед на Запоріжжі – Генштаб
Сьогодні, 07:11
Місцями опади та ожеледиця: прогноз погоди на 3 січня
Сьогодні, 06:25
3 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:20
Повітряна тривога тривала чотири години: 16 бомбардувальників Ту-95 атакували ракетами
Вчора, 09:50
За добу відбулося понад 60 боїв: на двох напрямках найгарячіше
Вчора, 06:59

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua