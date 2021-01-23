Держкомісія обіцяє за місяць оприлюднити звіт щодо пожежі у Харкові

Наслідки пожежі у двоповерховому будинку, попередньо переобладнаному під будинок для літніх людей у Харкові

Комісія прозвітує про результати своєї роботи до 19 лютого

Державна комісія планує завершити розслідування причин пожежі в будинку для літніх в Харкові до 19 лютого. Лише після цього комісія прозвітує про результати своєї роботи.

Про це в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» розповів глава держкомісії, міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Крім звіту щодо причин трагедії, держкомісія надасть пропозиції щодо врегулювання питання існування будинків для літніх в Україні.

«Будемо розслідувати це питання в строк до 19 лютого. І повідомимо не тільки результати, а й пропозиції щодо врегулювання цього питання. Тому що контролю за такими об'єктами немає, а їх чимало. Потрібно вводити ліцензування, щоб відповідні органи їх перевіряли», – заявив міністр.

Напередодні ввечері прокуратура оголосила про підозру чотирьом затриманим у справі про пожежу в Харкові.

Як відомо, президент оголосив 23 січня днем жалоби через трагедію у Харкові.

Зазначимо, на Харківщині правоохоронці виявили 32 підпільних будинки для літніх людей.

Слід додати, що Зеленський анонсував реформу соцпослуг через пожежу у Харкові.

Як відомо, 21 січня о 15:03 у Харкові у двоповерховому житловому будинку, попередньо переобладнаному під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі. До гасіння пожежі залучались 50 осіб та 13 одиниць техніки. О 16:53 пожежу було ліквідовано. На місці пожежі знайшли тіла 15 людей. Дев'ятеро осіб було врятовано – їх госпіталізовано до лікарень.

Прокуратура назвала попередню причину смертельної пожежі у Харкові: порушення вимог пожежної безпеки.

Будинок для літніх людей, де 21 січня сталася смертельна пожежа в якій загинуло 15 осіб, має назву «Золотий час» та вважався «хоспісом» із комфортними умовами. Місяць проживання, згідно з даними сайту, обходиться в 6 тисяч гривень. Подобова ціна перебування ‒ від 450 гривень за добу.

Як відомо, «пансіонату» у Харкові, де згоріли 15 людей, за документами взагалі не існує.

Пожежу у Харкові, внаслідок якої загинули 15 людей, кваліфіковано як надзвичайну ситуацію державного рівня.