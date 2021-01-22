Пожежа у Харкові: прокуратура оголосила про підозру чотирьом затриманим

Вартість перебування в згорілому пансіонаті оцінювалась у середньому в 15 тис. грн

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів

Харківська обласна прокуратура повідомила про підозру чотирьом особам за фактом порушення вимог пожежної безпеки, що спричинило пожежу та загибель людей у будинку для літніх людей.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

«Серед підозрюваних –власник домоволодіння, який здав двоповерхову будівлю під пансіонат, орендар будинку та його дружина – директорка приватного підприємства, яка фактично керувала закладом, а також адміністратор, який координував роботу пансіонату і при цьому офіційно не був там працевлаштований. Їх було затримано в порядку ст. 208 КПК України», –зазначається в повідомленні.

За даними слідства, орендар будинку і його дружина – засновники громадської організації, мета якої – сприяння проведенню оздоровчої аматорської, культурної діяльності, спрямованої на задоволення та захист законних інтересів її членів. Вартість перебування в пансіонаті оцінювалась у середньому в 15 тис. грн.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Слідчі дії тривають.

Як відомо, президент оголосив 23 січня днем жалоби через трагедію у Харкові.

Зазначимо, на Харківщині правоохоронці виявили 32 підпільних будинки для літніх людей.

Слід додати, що Зеленський анонсував реформу соцпослуг через пожежу у Харкові.

Як відомо, 21 січня о 15:03 у Харкові у двоповерховому житловому будинку, попередньо переобладнаному під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі. До гасіння пожежі залучались 50 осіб та 13 одиниць техніки. О 16:53 пожежу було ліквідовано. На місці пожежі знайшли тіла 15 людей. Дев'ятеро осіб було врятовано – їх госпіталізовано до лікарень.

Прокуратура назвала попередню причину смертельної пожежі у Харкові: порушення вимог пожежної безпеки.

Будинок для літніх людей, де 21 січня сталася смертельна пожежа в якій загинуло 15 осіб, має назву «Золотий час» та вважався «хоспісом» із комфортними умовами. Місяць проживання, згідно з даними сайту, обходиться в 6 тисяч гривень. Подобова ціна перебування ‒ від 450 гривень за добу.

Як відомо, «пансіонату» у Харкові, де згоріли 15 людей, за документами взагалі не існує.

Пожежу у Харкові, внаслідок якої загинули 15 людей, кваліфіковано як надзвичайну ситуацію державного рівня.