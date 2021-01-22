Пожежа у Харкові: прокуратура оголосила про підозру чотирьом затриманим
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів
Харківська обласна прокуратура повідомила про підозру чотирьом особам за фактом порушення вимог пожежної безпеки, що спричинило пожежу та загибель людей у будинку для літніх людей.
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
«Серед підозрюваних –власник домоволодіння, який здав двоповерхову будівлю під пансіонат, орендар будинку та його дружина – директорка приватного підприємства, яка фактично керувала закладом, а також адміністратор, який координував роботу пансіонату і при цьому офіційно не був там працевлаштований. Їх було затримано в порядку ст. 208 КПК України», –зазначається в повідомленні.
За даними слідства, орендар будинку і його дружина – засновники громадської організації, мета якої – сприяння проведенню оздоровчої аматорської, культурної діяльності, спрямованої на задоволення та захист законних інтересів її членів. Вартість перебування в пансіонаті оцінювалась у середньому в 15 тис. грн.
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Слідчі дії тривають.
Як відомо, президент оголосив 23 січня днем жалоби через трагедію у Харкові.
Зазначимо, на Харківщині правоохоронці виявили 32 підпільних будинки для літніх людей.
Слід додати, що Зеленський анонсував реформу соцпослуг через пожежу у Харкові.
Як відомо, 21 січня о 15:03 у Харкові у двоповерховому житловому будинку, попередньо переобладнаному під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі. До гасіння пожежі залучались 50 осіб та 13 одиниць техніки. О 16:53 пожежу було ліквідовано. На місці пожежі знайшли тіла 15 людей. Дев'ятеро осіб було врятовано – їх госпіталізовано до лікарень.
Прокуратура назвала попередню причину смертельної пожежі у Харкові: порушення вимог пожежної безпеки.
Будинок для літніх людей, де 21 січня сталася смертельна пожежа в якій загинуло 15 осіб, має назву «Золотий час» та вважався «хоспісом» із комфортними умовами. Місяць проживання, згідно з даними сайту, обходиться в 6 тисяч гривень. Подобова ціна перебування ‒ від 450 гривень за добу.
Як відомо, «пансіонату» у Харкові, де згоріли 15 людей, за документами взагалі не існує.
Пожежу у Харкові, внаслідок якої загинули 15 людей, кваліфіковано як надзвичайну ситуацію державного рівня.