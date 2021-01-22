Трагедія у Харкові: президент оголосив 23 січня днем жалоби

Жертвами пожежі стали 15 людей

Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 23/2021 «Про оголошення в Україні дня жалоби».

У зв'язку з трагедією, що сталася 21 січня 2021 року внаслідок пожежі в будинку для літніх людей у місті Харкові та призвела до людських жертв, а також з метою вшанування пам'яті загиблих 23 січня в Україні оголошено днем жалоби, заявили в Офісі президента.

Відповідно до указу, в цей день на всій території України буде приспущено Державний прапор на будинках і спорудах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій.

Також мають бути скасовані розважально-концертні заходи та внесені відповідні зміни до програм теле- та радіопередач.

«У цій страшній пожежі ми втратили 15 людей. Це були чиїсь батьки та матері, чиїсь бабусі й дідусі. Так, у них позаду було довге життя, але попереду їх точно не мала чекати така жахлива смерть. Ці люди мали право на турботу, догляд та безпеку на схилі своїх років. Щоб гідно вшанувати їхню пам’ять, завтра оголошено день трауру. Бо зайвих громадян в Україні не існує», – сказав Зеленський.

«Мої щирі співчуття рідним і близьким загиблих», – додав президент.

Зазначимо, на Харківщині правоохоронці виявили 32 підпільних будинки для літніх людей.

Слід додати, що Зеленський анонсував реформу соцпослуг через пожежу у Харкові.

Як відомо, 21 січня о 15:03 у Харкові у двоповерховому житловому будинку, попередньо переобладнаному під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі. До гасіння пожежі залучались 50 осіб та 13 одиниць техніки. О 16:53 пожежу було ліквідовано. На місці пожежі знайшли тіла 15 людей. Дев'ятеро осіб було врятовано – їх госпіталізовано до лікарень.

Прокуратура назвала попередню причину смертельної пожежі у Харкові: порушення вимог пожежної безпеки.

Будинок для літніх людей, де 21 січня сталася смертельна пожежа в якій загинуло 15 осіб, має назву «Золотий час» та вважався «хоспісом» із комфортними умовами. Місяць проживання, згідно з даними сайту, обходиться в 6 тисяч гривень. Подобова ціна перебування ‒ від 450 гривень за добу.

Як відомо, «пансіонату» у Харкові, де згоріли 15 людей, за документами взагалі не існує.

Пожежу у Харкові, внаслідок якої загинули 15 людей, кваліфіковано як надзвичайну ситуацію державного рівня.