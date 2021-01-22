На Харківщині правоохоронці виявили 32 підпільних будинки для літніх людей

Правоохоронці 22 січня перевіряли легальність роботи 118 закладів на Харківщині, в яких перебувають пенсіонери та люди з інвалідністю

Зеленський провів нараду щодо механізмів запобігання подібним надзвичайним ситуаціям

У Харкові та області вже виявили 32 нелегальних будинки для людей похилого віку. Про це повідомила пресслужба Офісу президента України Володимира Зеленського.

Як зазначається, представники правоохоронних органів зазначили, що після трагедії у будинку для людей похилого віку у Харкові та Харківській області виявлено ще 32 заклади, які працювали незаконно. У них перебуває 72 наркозалежних та 218 літніх людей, що потребують догляду.

Голова Національної поліції Ігор Клименко повідомив, що за результатами вчорашньої наради в уряді правоохоронці та місцеві органи влади отримали завдання перевірити діяльність подібних закладів та скарги на них.

Президент зауважив, що важливо не просто розібратися із законністю закладів, а насамперед зрозуміти, чи можуть у них доглядати за старенькими та немічними, і що робити з такими людьми, якщо заклад функціонує незаконно чи не може гарантувати безпеку й належний догляд.

«Треба, щоб ми знайшли всі об'єкти по всій країні, проконтролювали, і щоб ми жоден з об'єктів не закрили, поки не знайдемо вихід. Треба обов'язково створити реєстр та сайт з усіма такими закладами, аби кожна людина могла бачити всю потрібну інформацію про заклади догляду за літніми людьми, заклади реабілітації», – зазначив Володимир Зеленський.

Також, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зі свого боку порушив питання проведення перевірки протипожежних систем усіх закладів, де можуть перебувати соціально незахищені категорії громадян, серед іншого – закладів для літніх людей, садочків тощо.

Слід додати, що Зеленський анонсував реформу соцпослуг через пожежу у Харкові.

Нагадаємо, що в Україні завтра буде оголошена загальнонаціональна жалоба за загиблими у Харкові.

21 січня о 15:03 у Харкові у двоповерховому житловому будинку, попередньо переобладнаному під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі. До гасіння пожежі залучались 50 осіб та 13 одиниць техніки. О 16:53 пожежу було ліквідовано. На місці пожежі знайшли тіла 15 людей. Дев'ятеро осіб було врятовано – їх госпіталізовано до лікарень.

Прокуратура назвала попередню причину смертельної пожежі у Харкові: порушення вимог пожежної безпеки.

Будинок для літніх людей, де 21 січня сталася смертельна пожежа в якій загинуло 15 осіб, має назву «Золотий час» та вважався «хоспісом» із комфортними умовами. Місяць проживання, згідно з даними сайту, обходиться в 6 тисяч гривень. Подобова ціна перебування ‒ від 450 гривень за добу.

Як відомо, «пансіонату» у Харкові, де згоріли 15 людей, за документами взагалі не існує.

Пожежу у Харкові, внаслідок якої загинули 15 людей, кваліфіковано як надзвичайну ситуацію державного рівня.