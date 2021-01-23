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    У російському Краснодарі прогримів потужний вибух в супермаркеті (відео)

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    <p>Вибух стався через розгерметизацію газового балона</p> <p></p> - У російському Краснодарі прогримів потужний вибух в супермаркеті (відео)

    Вибух стався через розгерметизацію газового балона

    Скріншот з відео

    Внаслідок вибуху загинула одна людина, ще двоє постраждали.

    У п’ятницю ввечері, 23 січня, в торговому приміщенні у російському Каснодарі стався вибух газу.

    Про це «Риа Новости» повідомили в МНС Росії.

    За даними відомства, в результаті вибуху загинула одна людина, ще двоє постраждали. Їх направили до крайової клінічної лікарні міста.

    Вибух стався через розгерметизацію газового балона. Один з павільйонів виявився повністю зруйнований. Пожежу вже локалізовано.

    За даними росЗМІ, вибух стався в супермаркеті на площі 150 квадратних метрів. З приміщення довелося евакуювати понад 100 осіб.

    Нагадаємо, цього тижня внаслідок потужного вибуху в центрі столиці Іспанії Мадриді загинуло чотири людини. Причиною події міг стати витік газу.

    Теги: пожежа вибух Росія магазин
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