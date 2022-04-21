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    Окупанти вдарили ракетами по Дніпропетровщині

    Під час ракетного удару окупантів на Дніпропетровщині постраждала залізниця - Окупанти вдарили ракетами по Дніпропетровщині
    Під час ракетного удару окупантів на Дніпропетровщині постраждала залізниця
    фото з відкритих джерел

    У регіоні пошкоджена залізнична інфраструктура

    У четвер, 21 квітня, російські військові завдали ракетні удари по Дніпропетровській області. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у своєму Telegram-каналі.

    «У нас три ракетні удари по залізничній інфраструктурі у Новомосковському районі», – написав Резніченко.

    За його словами, жертв серед цивільного населення немає. Проте через ракетний обстріл вщент розтрощене залізничне полотно і контактна мережа.

    «Поки не зрозуміло, чи зможемо відновити рух залізницею», – додав голова ОВА.

    Зауважимо, що близько 18:30 у Дніпропетровській області пролунав сигнал повітряної тривоги.

    Нагадаємо, у четвер, 21 квітня, від вибухів постраждав потяг, який віз людей із Запоріжжя.

    Вибухова хвиля вибила у кількох вагонах вікна. Їх замінили у Кривому Розі.

    Теги: росія війна обстріл Дніпропетровщина Валентин Резніченко інфраструктура
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    Окупанти вдарили ракетами по Дніпропетровщині