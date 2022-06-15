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  3. Воїни знищили штаб рашистів на Херсонщині (відео)
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    Новини

    Воїни знищили штаб рашистів на Херсонщині (відео)

    Наші захисники дали жару окупантам - Воїни знищили штаб рашистів на Херсонщині (відео)
    Наші захисники дали жару окупантам
    скріншот із відео

    Позиції рашистів зазнали удару наших військових

    Воїни з Дніпра та Кривого Рога знищили штаб орків на Херсонщині. Відео роботи бійців ЗСУ оприлюднили на сторінці тероборони «Азов» Дніпро» у Telegram.

    На відеоролику видно, як влучний постріл розносить ворожу споруду.

    Нагадаємо, стало відомо, що Німеччина сьогодні оголосить про передачу далекобійної зброї Україні – ЗМІ.

    Також повідомлялося, що бойові дії в Україні – на критичній стадії – Sky News.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Азов Дніпро Україна Telegram окупація #stoprussia
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    Воїни знищили штаб рашистів на Херсонщині (відео)