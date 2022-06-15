Воїни знищили штаб рашистів на Херсонщині (відео)

Позиції рашистів зазнали удару наших військових

Воїни з Дніпра та Кривого Рога знищили штаб орків на Херсонщині. Відео роботи бійців ЗСУ оприлюднили на сторінці тероборони «Азов» Дніпро» у Telegram.

На відеоролику видно, як влучний постріл розносить ворожу споруду.

Нагадаємо, стало відомо, що Німеччина сьогодні оголосить про передачу далекобійної зброї Україні – ЗМІ.

Також повідомлялося, що бойові дії в Україні – на критичній стадії – Sky News.

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